“Donne a confronto”, convegno a Ottaviano per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Si intitola “Donne a confronto. Obiettivo comune: educare gli uomini alla non violenza” il convegno promosso dal Comune di Ottaviano che si terrà domani, 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’incontro si terrà alle 17,30 presso l’aula consiliare “Pasquale Cappuccio” del Comune.

Dopo i saluti istituzioni del sindaco Luca Capasso e dell’assessore alle pari opportunità Elena Picariello, interverranno l’avvocato e scrittrice Maria Cristofaro, la mamma, imprenditrice ed influencer Maria D’Aponte, la psicologa Fabiola Liguori.

