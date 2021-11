Napoli Fashion Week Art 2021

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Ercolano e Napoli le location dell’evento che unisce moda e arte

Napoli riparte dalla moda. Dopo i mesi di pandemia la città punta sulla moda per voltare pagina in un contesto di crisi diffusa. Il fashion design è sempre stato il fiore all’occhiello del made in Italy; un settore che fonde insieme creatività e produzione e che anche il Campania, a Napoli in particolare, ha le potenzialità e i numeri per dare grandi risposte e fungere da volano per la nostra economia. Per questo, tanti prestigiosi stilisti partenopei hanno scelto di partecipare alla Fashion Week Napoli Art 2021, che si terrà il prossimo 9 dicembre al MAV Museo Archeologico di Ercolano e dal 21 al 23 Gennaio al Castel dell’Ovo.

“La Moda Sposa L’Arte”, questo è il sottotitolo della manifestazione ideata e organizzata dal fotoreporter di moda Alessandro Di Laurenzio, con la sua associazione “NoiNo Polo Moda”, ed è patrocinata dal Comune di Napoli.

<< La nota distintiva della Napoli Fashion week è il sodalizio culturale tra arte, moda e territorio – spiga De Laurenzio in conferenza stampa – messi insieme per esaltarsi vicendevolmente. Anche per questo l’evento sarà itinerante, per consentire alla Fashion week di interagire con differenti contesti e luoghi. A dicembre saranno gli scavi di Ercolano, in una ricostruzione virtuale, a far da proscenio alle sfilate. Al MAV, durante la sfilata sarà infatti possibile visitare il percorso “canonico” del Museo. A gennaio ci spostiamo al Castel dell’Ovo, luogo simbolo della bellezza a dir poco struggente che la nostra città sprigiona. Ma non finisce qui. Nell’edizione estiva saremo tra Napoli e Procida>>.

Tantissime le adesioni all’evento che quest’anno, vanta anche presenze internazionali.

La Fashion Week Napoli Art targata 2021, giunta alla sua seconda edizione, vedrà infatti tra i protagonisti l’agenzia di Moda FP Agency Model (sede a New York e Mosca), ma anche i prestigiosi magazine di moda Mover Magazine e Fashion Flair, provenienti dagli Stati Uniti d’America e del famosissimo FashionWeekMag Magazine. Quest’anno sarà data la possibilità a quest’ultimo colosso statunitense di immettere i contenuti digitali su Amazon Prime Video Direct.

Invitati alla partecipazione gli stilisti: Kilesa, Juliett Mattion, Patrizia Lieto, Signore Atelier, Vanitas, brand La Nuit, De Gaetano Pellicceria, Francesco Visconti, Atelier Regina, Vesuves Gioielli by Marsella, Atelier Giulia, Salvatore Pappacena (racconta storie di amore attraverso i suoi abiti), e Genny Ivanovich.

La squadra di Fashion Week Napoli vede la partecipazione come presentatrice Romina Parisi e partner Sirio Aja Accademia di trucco di Cira Guarino, Antonio Iengo HairStyle, Bottega Ferrigno, Lievito Madre Sorbillo, 41esimoparallelo magazine, dottor Carmine Maturo Portavoce coordinamento scale di Napoli, Gabianella Eventi, Sasà Giglio, partner istituzionali e associativi Comune di Napoli.

Alla conferenza sono state presentate anche le principali modelle che parteciperanno all’evento, capitanate dalla bellissima Fatimarosa Di Fiore. Il red carpet e gli spazi scenografici dell’evento saranno realizzati dall’architetto Tina Pezzella (nota Stylist); a Domenico D’ambra è affidato il coordinamento di backstage e stylist.

