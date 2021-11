Certosa San Martino, inaugurazione targhe turistiche del Vomero

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Apertura straordinaria ore 17.00-20.00

Inaugurazione progetto Targhe del Vomero ore 16.30

Sabato 20 novembre 2021 la Certosa e Museo di San Martino resterà aperta con orario prolungato dalle 17.00 alle 20.00, con ultimo ingresso in biglietteria alle ore 19.00.

Oltre all’ordinario percorso di visita, che comprende gli ambienti annessi alla Chiesa, il Quarto del Priore, la Sezione presepiale e la nuova sala espositiva dedicata alla Cona dei Lani, sarà possibile ammirare la video installazione di William Kentridge, Waiting for the Sybil, allestita nella Spezieria in dialogo con le Sibille della Cona dei Lani e recentemente inaugurata.

Nel corso del pomeriggio, alle ore 16.30, nel Refettorio si svolgerà l’inaugurazione del progetto Storie di Napoli, che ha previsto la realizzazione di 20 Targhe del Vomero per recuperare la storia del quartiere e portarla tra le strade vissute quotidianamente dai cittadini. Le targhe sono state realizzate dai 20 giovani professionisti dell’associazione Storie di Napoli e donate alla città.

All’evento saranno presenti Marta Ragozzino, direttrice regionale Musei Campania, Francesco Delizia, direttore della Certosa e Museo di San Martino, Clementina Cozzolino, presidente Municipalità 5 del Comune di Napoli, Roberto Porzio, presidente del Rotaract Club Napoli Ovest, e Michele Apuzzo, amministratore delegato di Sole365.

Patrocinato dal Comune di Napoli e condiviso dalla Direzione regionale musei Campania, il progetto, finanziato da Sole 365 e Rotaract Club Napoli Ovest oltre che con una campagna di crowdfunding, mira a raccontare la storia del quartiere Vomero attraverso curiosità, aneddoti e ricerche storiche proposte in brevi testi in inglese e in italiano; da ciascuna targa, inoltre, tramite QR code sarà possibile accedere alle relative audioguide.

Il progetto segue il successo ottenuto con le 25 targhe nel Borgo Orefici installate nel 2020: l’iniziativa, riportata su tutte le testate nazionali, ha ricevuto il plauso del Presidente della Camera Roberto Fico ed è stata esposta da Agenzia Nazionale Giovani come eccellenza nazionale in un’audizione alla Camera dei Deputati.

Info

Certosa e Museo di San Martino

Largo San Martino 5, Napoli

+39 0812294501-538-544-454 | drm-cam.sanmartino@ beniculturali.it

Biglietto: intero € 6,00 | riduzioni e gratuità secondo la normativa vigente

Info prenotazione e acquisto biglietti: coopculture.it

musei.campania.beniculturali. it

