LUCARIELLO/RAIZ Napoli C.le – Düsseldorf

La sceneggiata contemporanea di due fratelli-barbieri al ritmo rock-rap, electrofunk, blues.

Dal 19 novembre l’ep sulle piattaforme digitali in contemporanea all’uscita

dell’ultima stagione di “Gomorra – la serie”

che si apre proprio con una loro canzone: “Aria”

Lucariello e Raiz sono due uomini-personaggio spietati e sinceri che dopo aver militato in progetti complementari oggi debuttano ufficialmente con una avventura condivisa. Tutto nasce da un amore fiero che entrambi gli artisti esprimono in maniera naturale per il codice della sceneggiata: da un lato abusata, da un altro crocifissa con sbrigativi commenti, da un altro ancora condannata a una pericolosa deriva. A cominciare da questa consapevolezza, i due interpreti napoletani, cui si affiancano i producer D-Ross e Star-T-Uffo, hanno elaborato una serie di affreschi con cui illustrano storie metropolitane borderline: racconti di figlie, ritratti di padri, diari di giovanissimi, appunti privati di latitanti, cronache di ex criminali che si salvano diventando barbieri e che il destino riporta nuovamente a uccidere i propri simili.

Eppure non è un album dedicato alla camorra. Del resto basta comprendere che ogni essere umano – prima che eventuale figura di un qualsiasi clan – è una persona che sente emozioni e compie azioni.

L’opera si muove su un’altalena sonico-narrativa che è già in sé una felice epifania. Volutamente sentimentale, a volte plateale o patetica quasi fosse un canto da palco lirico, attraverso una phonè drammatica e radicale, “Napoli C.le / Düsseldorf” spazia tra dinamiche esplicite e interpretazioni intimiste. Un duplice binario su cui convivono a proprio agio le esperienze autonome di Raiz e Lucariello. Se il primo canta a cuore aperto e con voce distesa, la voce del secondo è un missile puntato ai polmoni. La simbiosi è creata alternando un approccio popolare e uno sofisticato, che si riassumono in un atteggiamento street e che si rigenerano guadando nelle tendenze rock-rap, electrofunk e blues. “Perché in fondo è la stessa sceneggiata a essere un nostro blues”, ribadiscono i due artisti.

Sonorità abrasive, gusto innato per le melodie, beat corposi e cavernosi diventano carta d’identità di questo ep che viene pubblicato a mezzanotte del 19 novembre, in contemporanea all’ultima stagione di “Gomorra – la serie”. Ed è proprio la canzone “Aria” ad aprire la prima scena della prima puntata del serial con la regia di Marco D’Amore che ha scelto il brano per il suo portato di adrenalina e intensità.

:TRACKLIST:

Ammèn | Aria | Denare cu’ ‘a pala | Barbieri | Edenlandia | Napoli C.le/Düsseldorf

* Ammèn [3’19”]

Un boss latitante, che ha finanziato gli studi di sua figlia in Svizzera con proventi illeciti, rimpiange il fatto di non poterle dare la benedizione nel giorno in cui lei sposa un ragazzo di buona famiglia, conosciuto all’Università.

** Aria [3’11”]

Nel poco spazio di una cella, un giovane carcerato misura il tempo che lo separa dalla attesa libertà. Fuori lo aspettano cose semplici: gli amici, la ragazza, la corsa spensierata su un motorino sotto il sole estivo.

*** Denare cu’ ‘a pala [2’41”]

La notte brava di una comitiva di “guagliune ‘e miezo ‘a via” che invade – e mette a soqquadro con la sicurezza dell’impunità – un ristorante del centro frequentato dalla cosiddetta Napoli-bene. Con un frammento-citazione in filigrana a “Black Athena” dell’epopea Almamegretta.

**** Barbieri [4’13”]

Due fratelli – pluripregiudicati affiliati di un clan – scelgono di intraprendere il mestiere di barbieri e uscire così dalla malavita. Poi la violenza carnale subita dalla loro stessa sorella, vendetta trasversale tardiva esercitata da vecchi nemici, li trascina nuovamente nel gorgo della criminalità.

***** Edenlandia [2’27”]

Il rimpianto di un figlio per non aver avuto la guida e la protezione di suo padre, scomparso prematuramente, prende corpo nel ricordo di una domenica passata tra le attrazioni dell’Edenlandia, il più antico parco tematico dei divertimenti in Europa realizzato nel 1965 nel quartiere Fuorigrotta a Napoli.

****** Napoli C.le – Düsseldorf [3’56”]

La vita tra Italia e Germania di un emigrato napoletano. Nostalgia di casa e distanza culturale, ieri come oggi, rappresentano la sofferenza di chi lascia il proprio Paese per cambiare un futuro altrimenti destinato alla povertà. R.S.V.P. “Lacreme napulitane” di Libero Bovio / Francesco Buongiovanni.

“C’è in entrambi una fascinazione forte per il registro della sceneggiata”, spiegano Lucariello e Raiz. “Sappiamo che, per chiunque sia nato a Napoli, quando arriva il momento finale di Zappatore – storica sceneggiata su testo dell’omonima canzone firmata da Libero Bovio e Ferdinando Albano, diventata emblematica nell’interpretazione tivvù di Mario Merola – ci si lascia andare a una lacrima. È più forte di qualsiasi impeto intellettuale. Questo è senz’altro un potenziale di partenza per il nostro ep. C’è stato un confronto anche con Rosario Castagnola (D-Ross) e Sarah (Star-T-Uffo), su questo tema. Rispetto a quel mondo là, va specificato però, ci siamo avvicinati anche con una misurata dose di ironia. Ad esempio in ‘Ammèn’, in cui si racconta di un rapporto singolare tra padre e figlia. E pure in questo frangente vai a toccare l’animo del mostro, mescolando sensibilità umana e antropologia per andare al di là delle facili apparenze. Per affrontare il cosiddetto sporco, ci devi entrare dentro. Non lo puoi osservare da lontano”. “Se vogliamo – sostiene Raiz – tutto ciò conferma la distanza da mondi sonori attuali che, a prima vista, potrebbero essere percepiti prossimi ai nostri e tuttavia non lo sono. Vuoi perché le nostre storie artistiche e di uomini non lo sono, vuoi perché le nostre biografie raccontano già altro”. “Io – precisa Lucariello – da oltre dieci anni curo progetti e iniziative sulla legalità. Raiz rappresenta in tutta evidenza uno specifico mondo culturale ma forse, più di tutto, lo dimostrano subito due sorgenti, tanto per rimanere in ambito canzone: “’O bbuono e ‘o malamente” e “47”. Due cult di matrice Almamegretta”.

LUCARIELLO/RAIZ

Napoli C.le – Düsseldorf

È da quindici anni che Lucariello è operatore sociale con attività costanti svolte nel Carcere Minorile di Airola (Benevento). L’artista decide di mettere su un laboratorio per tirare fuori parole e pensieri dai giovani detenuti. Vengono a galla man mano fiumi di scritti: amore, nostalgia, rimorso, redenzione, speranza, sono i temi attorno ai quali si muove il sentire dei ragazzi.

Un giorno Lucariello pensa di coinvolgere Raiz per realizzare una canzone basata sui testi redatti durante questa esperienza. Siamo di fronte alle rime di un pugno di “guagliune ‘e miezo ‘a via” volenterosi di far conoscere la loro voce all’esterno delle mura del carcere.

Nasce così “Puortame llà fore”, il cui video viene girato nel cortile del penitenziario sannita.

Le storie però sono tante e quindi una canzone comincia a tirare l’altra.

Stavolta gli autori dei testi sono i due cantanti, ma l’ispirazione resta quella dei racconti dei reclusi, con i quali è nato nel frattempo un rapporto umano molto profondo.

C’è “Aria”, che misura i passi di una cella pregustando la libertà.

C’è la storia di un padre latitante che non può andare al matrimonio della figlia che sta sposando un ragazzo “onesto” per rispondere “Ammèn” a una benedizione. I ragazzi emigrano in Germania per tentare di cambiare il proprio futuro su un “Napoli C.le-Düsseldorf”. Il surreale racconto di due “Barbieri” che lasciano il crimine per poi esserne risucchiati con l’idea di vendicare una violenza carnale. C’è il ricordo di un padre perduto troppo presto e le “graffe” comprate la domenica mattina nel parco dei divertimenti “Edenlandia”. Poi arriva la notte brava di una comitiva di “ragazzi di vita” che cercano ovunque “Denare cu’ ‘a pala”.

Lo scopo di questo disco è raccontare senza filtro: non ci sono giustificazioni per chi sbaglia, ma l’amara constatazione che per chi nasce in certi quartieri le strade che portano al crimine sono spesso immediate da imboccare, quando non addirittura le uniche a poter essere percorse.

Tutta la produzione musicale viene affidata a D-Ross e Sarah Star-T-Uffo, duo consolidato di produttori, beatmaker e musicisti napoletano/parigini con i quali sia Lucariello che Raiz avevano già lavorato in passato.

Il risultato è “Napoli C.le – Düsseldorf”, un ep che si muove tra rock, hip hop, elettronica, funk e melodia napoletana. Sei pezzi dal suono molto tagliente e fuori dai canoni che trattano di vita metropolitana vissuta tra azioni legali e gironi illegali, amore per i figli, desiderio di riscatto e cambiamento, migrazione e penitenza|sofferenza.

Raiz è il nome d’arte di Gennaro Della Volpe [cantante, attore, scrittore], artista nato a Napoli.

È la voce solista di Almamegretta, collettivo italiano di ethnodub/electronica sin dalla sua fondazione. Con loro ha registrato 7 album per Sony-BMG (Anima Migrante 1992, Sanacore 1995, Indubb 1996, Lingo 1997, 4/4 2000, Imaginaria 2001, Venite! Venite! 2002) e uno per Universal (Controra 2013). Quindi EnnEnne (Sanacore / Goodfellas) e EnnEnne Dub (Aldebaran Records). Nel 2020 è stato pubblicato in doppio vinile una edizione speciale di “Sanacore” nel 25° anniversario dell’album, con l’aggiunta di due brani inediti.

Da solista ha pubblicato WOP (Universal 2004), prodotto da Roberto Vernetti e Paolo Polcari, “Uno” (Universal 2007), prodotto da Eraldo Bernocchi con la collaborazione di Bill Laswell e “YA!” (Universal 2010), prodotto da Planet Funk.

Raiz ha anche registrato due album con Ashes, il progetto di Eraldo Bernocchi/Bill Laswell: Corpus” (CNI 1996) e “Unisono (Edel Italy 2006) e ha collaborato con il combo veneziano “Laboratorio Novamusica” alla realizzazione dell’album “Alphabet Music” (Galatina Music 2003), un incontro tra musica contemporanea e musica sacra ebraica.

Nel 2011 ha pubblicato insieme alla band barese Radicanto l’album Casa (Arealive 2011) e ha vinto il Premio Tenco nel 2015 per l’album DagoRed (CNI 2014) realizzato insieme a Fausto Mesolella, chitarrista e produttore per Avion Travel.

Nel 2016 partecipa a un laboratorio nel Carcere Minorile di Airola promosso dal rapper Lucariello e insieme a lui realizza “Puortame llà fore”, canzone composta insieme a un gruppo di giovanissimi detenuti.

Come attore dal 2001 al 2005 è stato in tour con Cantieri Teatrali Koreja nel loro spettacolo “Brecht’s Dance” – musica originale di Kurt Weill rivisitata da Raiz e da Paolo Polcari. È Moreno nel film diretto da Ago Panini “Aspettando il sole” (2008). Interpreta il ruolo di Salvatore Vitiello nel lungometraggio “Tatanka Scatenato” di Giuseppe Gagliardi (2010). È semplicemente se stesso nel docufilm di John Turturro sulla canzone napoletana intitolato “Passione” (2011) ed è il personaggio Rosario ‘a Tigre nel film dei Manetti Bros “Ammore e Malavita” (2017) selezionato in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2017. Più recentemente ha lavorato in alcune serie tv (da “I bastardi di Pizzofalcone” a “Mare fuori”).

Raiz ha anche collaborato con band e solisti: Massive Attack, Leftfield, Pino Daniele, Adrian Sherwood, Gaudi, Stewart Copeland, Mauro Pagani, Vittorio Cosma, Ashtech, Teresa De Sio, Luigi Cinque, Zion Train.

Di recente ha pubblicato la raccolta di venti racconti intitolata “Il bacio di Brianna” (Mondadori).

Lucariello è il nome d’arte di Luca Caiazzo

Lucariello, classe 1977.

Capostipite del rap napoletano, da anni coniuga musica e responsabilità sociale. Ha collaborato con artisti del panorama urban-rap-black tra i quali Fabri Fibra, Caparezza, Clementino, ‘Ntó, Luchè, Almamegretta.

Ha realizzato progetti creativi con lo scrittore Roberto Saviano.

È stato uno dei primi rapper a fondere rap e musica classica componendo il brano “Cappotto di legno” con il compositore Ezio Bosso.

Ha scritto diversi brani per colonne sonore di fiction RAI tra le quali “Sotto copertura” e “Miettece ‘a faccia” con il compositore Paolo Buonvino.

Canta e interpreta con ‘Ntò la canzone “Nuje vulimme ‘na speranza” – certificato disco d’oro – che è diventata la sigla finale di tutte le puntate della serie tv “Gomorra”.

Ha pubblicato quattro album da solista – “Quiet” (2007), “I nuovi Mille” (2011), “CMNF8” (2013) e “Il Vangelo secondo Lucariello” (2017) – che si aggiungono all’ep “Malafemmena” del 1999. Con i Clan Vesuvio ha pubblicato il disco “Spaccanapoli” (1997). Con la band Almamegretta – collettivo nel quale ha militato a lungo – ha realizzato gli album “Sciuoglie ‘e cane” (2003), “Sciuoglie ‘e cane live” (2004), “Dubfellas” (2006) e “Vulgus” (2008).

Ha realizzato un brano scritto dai detenuti dell’Ipm di Airola, “Puortame llà fore”, che è stato interpretato in coppia con Raiz.

Collabora con la chitarrista Roberta Roman e il progetto internazionale T4NO che fonde tango e rap napoletano. Nell’ultimo quinquennio ha pubblicato diversi singoli, prodotti da D-Ross, Star-t-Uffo, Dat Boi Dee.

Da oltre dieci anni promuove e coordina assiduamente progetti nelle periferie, nelle scuole e nelle carceri minorili. Collabora periodicamente con Unicef, Libera, Fondazione Pol.i.s., CCO, Istituto Penitenziario Minorile di Airola.

