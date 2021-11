“Sia nel Giusto Sia nel Torto” Teatro MAV, Ercolano Venerdì 19 novembre 2021

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Sia nel Giusto Sia nel Torto”

Liberamente ispirato a pensieri e suggestioni di Fabrizio De André.

Uno spettacolo originale, una produzione giovane e motivata targata Gabbianella Club e IL Demiurgo

Al via il primo spettacolo della ricca stagione teatrale del Mav di Ercolano targata Gabbianella Club.

Tutto pronto al Teatro MAV – Via IV Novembre , Ercolano-NA, per venerdì 19 novembre 2021 – ore 21:00, in scena: “Sia nel Giusto Sia nel Torto”, “ Liberamente ispirato a pensieri e suggestioni di Fabrizio De André”.

Con “Sia nel Giusto Sia nel Torto” parte la Rassegna “Riscoprire l’uomo” a cura di Gabbianella Club s.r.l. e che vede la collaborazione culturale di Nino Daniele.

Come promesso dal manager Gianluigi Osteri, che ha assunto la gestione del Teatro del MAV, con questo spettacolo si dà il via ad un programma “prestigioso e vario”, che si concluderà il 18 aprile 2022.

Lo spettacolo

“Sia nel Giusto Sia nel Torto” rappresenta un nuovo modo di raccontare tra prosa e musica. Fabrizio De André più che un cantante è considerato uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi, un vero e proprio poeta. Lo spettacolo prende spunto da alcune tematiche suggerite dalle canzoni del cantautore che risultano fortemente attuali. Vengono portate in scena quattro storie che rappresentano spaccati di vita su cui riflettere. In “Via del tempo” ascolteremo le vicende raccontate liberamente grazie ad una sorta di quarta parete. L’intento degli autori di “Sia nel Giusto Sia nel Torto” nasce dal desiderio di far comprendere quanto inutili siano le catalogazioni in quanto ogni storia umana appartiene al racconto della vita in quanto tale.

Autori: Francesco Antonio Nappi e Anna Maria Bozza

Interpreti: Roberta Astuti, Marco Serra, Roberta Frascati, Antonio Torino, Anna Maria Bozza, Francesco Antonio Nappi.

prezzo 10.00 euro

prenotazioni al 350 9537573

oppure scrivendo a

