EUROPA – CINEMA al femminile 2021

Institut français de Naples Le Grenoble – Napoli, dal 28 ottobre al 20 dicembre

Ingresso libero fino a esaurimento posti | infoline 081 761 6262

(via Crispi 86 – uscita metropolitana p. Amedeo e funicolare Chiaia)

Terzo appuntamento lunedì 8 novembre 2021

con due proiezioni: ore 17.30 La hija de un ladrón e 19.30 Nico, 1988

Di seguito il trailer multiplo che riassume tutti i titoli in programmazione fino al termine della rassegna

NAPOLI – Ancora una doppia proiezione all’Institut français Le Grenoble per la rassegna “EUROPA – Cinema al femminile”, cominciata il 28 ottobre con la regista franco-algerina Kamir Aïnouz e in calendario fino al prossimo 20 dicembre. Dopo aver accolto titoli francesi, cechi e lituani, lunedì 8 novembre l’appuntamento vedrà protagoniste la cinematografia spagnola e quella italiana. In questa speciale formula della manifestazione ideata dalla produttrice indipendente Antonella Di Nocera e coordinata da 15 06 Film con la direzione organizzativa di Elisa Flaminia Inno, che ingloba due proiezioni consecutive, stavolta sono in programmazione “La hija de un ladrón” diretto da Belén Funes e “Nico, 1988” diretto da Susanna Nicchiarelli.

Ad accompagnare il primo film, alle 17.30 , sarà il direttore dell’Instituto Cervantes Nápoles, Ferran Ferrando Melià, mentre il lungometraggio delle 19.30 dedicato alla cantante-icona ex Velvet Underground – sospesa tra Lou Reed, Jim Morrison, Alain Delon e La dolce vita di Federico Fellini – sarà introdotto da Di Nocera.

Fino al 20 dicembre le registe europee si danno appuntamento a Napoli, attraverso complessivi 16 lungometraggi internazionali e 13 corti per un totale di 9 giornate di proiezione. È questo il corpus del progetto che accoglie in città le cineaste del vecchio continente, attese per una sorprendente rassegna che diventa focus sulla narrazione cinematografica attuale. Le autrici|réalisateur sono così pronte a portare in dote il proprio linguaggio: un’intima visione di fatti e persone, la volontà di dialogare a partire da storie e personaggi del grande schermo, con progetti provenienti da tredici paesi: Francia, Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Austria, Polonia, Germania, Lituania, Fiandre (due territori), Bulgaria, Ungheria, Slovacchia. A Napoli nelle prossime settimane arriveranno Sandra Wollner (22/11) Agnieszka Smoczynska e Alison Khun (29/11), Paloma Sermon-Daï (6/12) e Federica Di Giacomo (13/12) per dialogare live con il pubblico in platea intorno alle tematiche dei loro ritratti.

“L’intento di EUROPA – Cinema al femminile – spiega l’ideatrice Antonella Di Nocera – è celebrare l’interscambio culturale, le idee e la creatività delle donne europee non solo attraverso la proiezione di titoli emozionanti che non arrivano nei circuiti canonici della distribuzione, e che quindi non sono adeguatamente valorizzati in Italia, ma anche con la presenza delle registe in sala per dialoghi reali con il pubblico. È una rassegna in presenza che evidenzia quanto sia indispensabile la riapertura delle sale post-pandemia Covid. Napoli si conferma crocevia per la produzione e la fruizione del cinema di qualità. La presenza di tanti istituti di cultura internazionali – ribadisce – ci rende felici e coscienti nella necessità di collaborare per un fine unico. Mi auguro che le proiezioni siano trasversali, amate, e anche i più giovani si lascino coinvolgere da queste visioni”.

Per la prima edizione, EUROPA – Cinema al femminile è organizzata con il contributo di Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania, fortemente voluto da EUNIC in collaborazione con Commissione Europea – Rappresentanza in Italia, e con Accademia d’Ungheria in Roma, Ambasciata del Belgio – Rappresentanza della Comunità Fiamminga e della Regione delle Fiandre, Ambasciata del Belgio – Wallonie-Bruxelles International, Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia, Centro Ceco di Roma, Forum Austriaco di Cultura Roma, Goethe-Institut Neapel, Instituto Cervantes Nápoles, Institut Français Napoli, Istituto Bulgaro di Cultura, Istituto Polacco di Roma, Istituto Slovacco a Roma. Si ringrazia Parallelo41 produzioni. La volontà è proporre al pubblico del Mediterraneo una selezione tra le migliori opere filmiche recenti di talentuose registe del panorama europeo con appuntamenti suddivisi in proiezione e incontro in sala con ciascuna autrice.

Trailer La hija de un ladrón: youtube.com/watch?v=rNAXkHBcdhA

Il lungometraggio ha vinto il premio Goya 2020 per la miglior regista esordiente.

Sara è una ragazza-madre appena ventenne costretta a far fronte alla sua precaria situazione contando solo su se

stessa: il grande desiderio è ricompattare un nucleo familiare o formarne uno nuovo.

Trailer Nico, 1988: youtube.com/watch?v=wW6U33Q5rqI

In concorso alla 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Vincitore del premio Miglior Film nella sezione Orizzonti.

Road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico. Musa di Andy Warhol,

e già cantante della band Velvet Underground nonché donna dalla bellezza leggendaria, Nico

vive una seconda esistenza dopo la storia che tutti conoscono. Qui inizia la sua carriera solista

alla ricerca di un rapporto con suo figlio (avuto dalla relazione con l’attore Alain Delon, che non

ha mai riconosciuto il ragazzo), Christian Aaron Boulogne, all’anagrafe Ari Päffgen, cui è

dedicato il brano “Ari’s Song in The Marble Index”.

Info e programma completo: www.1506film.com e www.institutfrancais.it

