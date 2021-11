Ad Afragola, il complesso sportivo Alph@center apre le porte a tutti i cittadini.

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Dall’inizio del mese di Novembre, è infatti possibile riservare le strutture sportive, un campo di calcio a 5 e di calcio a 7 con annessi spogliatoi.

Finalmente! ​Ad Afragola, presso il complesso sportivo Alph@center nel rione Salicelle, dall’inizio del mese di novembre, è possibile poter usufruire dei campi di calcio a 5 e calcio a 7, anche per gli esterni ed i non addetti alla struttura.

Una bellissima notizia, per gli sportivi ed amanti del calcio, che potranno riservare i campi in erba sintetica di ultima generazione, per partitelle con amici e colleghi.

Il costo orario è di 50 euro per il campo di calcio a 5 e di 70 euro per quello di calcio a 7.

Il ricavato coprirà i costi di gestione della struttura ed i costi delle attività dell’Apd Rosario Vittoria, Polisportiva che consente a circa cento, tra ragazzi e bambini del rione Salicelle e del centro storico di Afragola, di praticare sport e di essere seguiti nel loro percorso formativo(in particolare, monitoraggio e sostegno scolastico).

Soddisfazione è stata espressa da Luigi D’Antò, project manager del progetto Alpha@center.

“La possibilità per gli afragolesi e non solo, di poter usufruire delle nostre strutture, rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’ambito del nostro progetto – ha dichiarato l’avvocato D’Antò – Siamo contenti e felici di poter mettere a disposizione della collettività, le nostre strutture, nel rispetto delle regole e della buona educazione. Ovviamente, ringrazio fin da ora tutti coloro i quali usufruiranno delle nostre strutture, ma soprattutto ci tengo a ringraziare tutti i volontari e coloro i quali ogni giorno, si impegnano per mantenere la nostra struttura su livelli altissimi di organizzazione e pulizia.

Per noi – ha concluso D’Antò – fare sport significa soprattutto aggregazione e farlo ad Afragola, è motivo ancor più di soddisfazione per tutti”.

Commenti

commenti