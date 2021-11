BASKET CENTRO ESTER SENZA OSTACOLI: ANCHE IL KOINE’ CEDE ALLA CAPOLISTA

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Giovanni Balestrieri: L’unico obiettivo e conquistare il maggior numero possibile di vittorie

Prosegue la marcia a punteggio pieno della Marble Centro Ester in testa al proprio girone del campionato maschile di serie D. Il quintetto di coach Massimo Massaro hanno vissuto un’altra serata da autentici protagonisti conquistando la vittoria contro il Koiné San Nicola la Strada con un punteggio che non ammette discussioni: 76-44.

“Continuiamo a vincere e a divertire i nostri sostenitori -spiega il pivot Giovanni Balestrieri dopo il nuovo successo- non ci siamo posti alcun obiettivo che non sia quello di vincere il maggior numero possibile di partite e per fare questo scendiamo in campo ad ogni incontro con il massimo della concentrazione”.

I rivali sono stati in partita soltanto nel primo quarto, chiudendo la frazione a ridosso del team di casa 20-17. “Questo è stato il parziale nel quale abbiamo avuto le difficoltà maggiori -spiega Balestrieri- per noi la gara è entrata nel vivo solo dal secondo quarto. Speriamo non ci capiti più perché questa gara ha dimostrato che tutti gli avversari possono metterti in difficoltà in questo campionato”.

Dal parziale successivo il match ha preso la direzione giusta con il Centro Ester che si è concesso il lusso di tirare il fiato ad inizio della seconda parte del match per poi chiudere, come di consueto, con un sontuoso 20-6. “Nell’ultimo periodo -conclude il pivot Giovanni Balestrieri- stiamo dimostrando di avere la lucidità giusta per continuare ad applicare lo schema giusto e mettere in difficoltà i nostri avversari. Andare a tiro, realizzare punti od anche subire falli e tirare dalla lunetta, con la giusta concentrazione tutto può succedere. Le simpatie nei nostri confronti crescono e ci stimolano a fare sempre meglio con la maglia del Centro Ester, regalando soddisfazioni cestistiche al quartiere di Barra e non solo”.

CENTRO ESTER NAPOLI 76

KOINE’ SAN NICOLA LA STRADA 44

Parziali: 20-17, 23-6, 13-15, 20-6

Centro Ester Na: Guarino 16, Balestrieri 15, Gallo 11, Pone 7, Santoro 7, Romano 7, Monsurrò 4, Pecchia 2 Barone 2, Cozzolino 2, Riccardi 2, Gaudino 1. Coach Massaro

Koinè San Nicola la Strada: Ancona 10, Riello 10, Nigro 9, Izzo 7, Bellofiore 4, Kovalchuk 2, Rossano 2, Petrelli, Carozza, Tagliaferri, Di Leva. Coach CatTA

