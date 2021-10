PALLAVOLO Luvo Barattoli Arzano domani in campo contro Cerignola

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

LUVO BARATTOLI ARZANO ASPETTA L’ARRIVO DEL CERIGNOLA

Aquino: In campo concentrate contro una rivale sempre pericolosa

La Luvo Barattoli Arzano ritorna in campo domani pomeriggio (sabato 30 ottobre 2021) affrontando nel Palazzetto dello sport di casa il Cerignola. Come di consueto il fischio d’inizio è fissato per le ore 16. Le ragazze di Antonio Piscopo sono chiamate ad affrontare un’avversaria con la quale l’Arzano è accomunata da molti anni da una rivalità sportiva che ha consentito loro di scrivere belle pagine del campionato di serie B1 femminile.

Quella con il Cerignola insomma non è mai una partita qualunque. Lo sa bene una giocatrice che ha vissuto una settimana davvero felice sotto il profilo e vorrebbe si concludesse in campo con una prestazione sportiva da 110 e lode.

“Sono stata sommersa d’affetto e questo fa sempre piacere- esordisce la neo dottoressa in Farmacia Giovanna Aquino, laureata in settimana con il massimo dei voti. “Adesso mi aspetta l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione e poi potrò concentrarmi anche sull’obiettivo finale, ovvero il lavoro”. L’attenzione si sposta sulla partita con il Cerignola: “Della squadra dell’anno scorso è rimasto solo il nome e tanto basta a farci concentrare e scendere in campo con il massimo dell’attenzione per affrontare un’avversaria che non deve mai essere presa sottogamba”.

Anche l’Arzano però in questo campionato ha fatto comprendere di volere recitare un ruolo importante: “Sicuramente sul campo del Melendugno -ricorda Aquino- ci voleva un’attenzione maggiore anche nei set successivi a quelli vinti. Nel tie-break ci voleva un pizzico di esperienza in più per non farsi lasciare indietro. Di quella partita, fra i segnali positivi, l’esordio di Sara Laezza che ci ha dato una mano. Nessun rimpianto, domani andiamo in campo per dare il massimo”.

