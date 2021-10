CARDITO, I CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI ANCHE IN TABACCHERIA

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

A seguito di una convenzione tra il Comune di Cardito e la Federazione Italiana Tabaccai, a partire da oggi, 28 ottobre, i certificati anagrafici saranno rilasciati anche in tabaccheria, il tutto nell’ottica di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti. Sono quattro le tabaccherie che hanno aderito al nuovo progetto, si trovano in: Via Antonio Gramsci n.2 (angolo via Camillo Daniele); Via Pietro Donadio 16; via Pietro Donadio 238; via don Gaetano Capasso (ex via traversa via Bonovolontà). In una seconda fase, l’adesione al progetto sarà estesa a tutte le tabaccherie associate FIT e il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini.

Stamattina presso la rivendita Tabaccheria della Fortuna di Via Pietro Donadio n.238, è stato presentato il nuovo servizio. Hanno partecipato alla conferenza di presentazione del progetto il sindaco l’ing. Giuseppe Cirillo, che ha ritirato il primo certificato, e il presidente della Federazione Italiana Tabaccai a livello provinciale Francesco Marigliano.

Il sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo ha manifestato la sua soddisfazione: “Siamo tra i primi comuni in Campania ad attivare questo nuovo servizio, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai i cittadini carditesi potranno recarsi presso i punti accreditati per ottenere velocemente i certificati anagrafici. Niente più file e lunghi tempi di attesa. Il nostro comune sta puntando sempre di più sull’innovazione dei servizi e questa operazione, voluta fortemente dalla nostra amministrazione, consentirà ai cittadini di chiedere i certificati anagrafici senza la necessità di prendere appuntamenti e consentendo uno snellimento dell’attività amministrativa degli uffici”.

“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni dichiara – Francesco Marigliano, Presidente della Federazione Italiana Tabaccai della Provincia – affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio. La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”.

Di seguito i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

Anagrafico di NASCITA

Anagrafico di MORTE

Anagrafico di MATRIMONIO

Di CITTADINANZA

Di Esistenza in VITA

Di RESIDENZA

Di Stato CIVILE

Di Stato di FAMIGLIA

Di Sato di Famiglia e di Stato Civile

Di residenza in CONVIVENZA

Di Stato di Famiglia AIRE

Di Stato LIBERO

Anagrafico di UNIONE CIVILE

Di CONVIVENZA

