A Laviano nasce il Villaggio Incantato

Al Comune di Laviano è iniziata la manifestazione di interesse, per la realizzazione di attività nell’ambito di “benessere giovani organizziamoci”.

Un luogo suggestivo sarà trasformato in un “villaggio incantato”, centro di creatività, intrattenimento ed attività di imprenditoria sostenibili (ristorazione, accoglienza, valorizzazione dei prodotti tipici).

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’azione “Benessere Giovani – Organizziamoci Manifestazione, di interesse per la realizzazione di attività polivalenti ”POR CAMPANIA FSA”.

Il Comune di Laviano (SA) è capofila dell’intervento finalizzato alla realizzazione di laboratori polivalenti, in Partenariato con l’associazione Pro Muovere A.P.S., Pro Loco di Laviano, Associazione “Il Tritone”, Produzione di prodotti a base di carne, CE.S.A.P. s.r.l. – ente di formazione e Associazione “Papa Dumpete”.

I laboratori per la parte didattica si terranno presso lo spazio infrastrutturale pubblico del Comune di Laviano. Il centro aggregativo sarà uno spazio multifunzionale, che terrà insieme le esigenze del territorio ed i bisogni dei giovani, stimolando le loro capacità organizzative, aggregative e il loro protagonismo, canalizzandoli verso un percorso di crescita umana, sociale e professionale, che apre scenari di sicuro interesse per il futuro occupazionale e positive ricadute socio-economiche per il territorio. Le attività svolte saranno di TIROCINI E WORKSHOP che si dividono in vari settori: intrattenimento; prodotti tipici e ristorazione; accoglienza ed affitto camere; percorsi turistici.

https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/benessere-giovani-comune-di-laviano-progetto-villaggio-incantato-s6an

