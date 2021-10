Domani 27 ottobre al MANN s’inaugura il 9° CSRMed Il sindaco di Napoli Manfredi interverrà alla tavola rotonda Agenda ONU 2030 nel Mediterraneo

Si inaugura domani 27 ottobre presso il MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la nona edizione di CSRMed, Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa, organizzato dall’Associazione Spazio alla Responsabilità, presieduta da Raffaella Papa. Tre giorni, dal 27 al 29 ottobre, di convegni, workshop e tavole rotonde per promuovere la responsabilità sociale in tutte le organizzazioni come leva necessaria per lo sviluppo sostenibile di imprese e territori dell’area mediterranea.

Nel programma della prima giornata spicca la tavola rotonda “AGENDA 2030 e Mediterraneo, stato dell’arte e prospettive” (dalle ore 11,30) le cui conclusioni saranno tratte dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Alla conferenza di apertura, alle 9,30, promossa da INAIL Campania sulla Settimana europea della sicurezza sui luoghi di lavoro, interverranno fra gli altri, l’assessore alla sicurezza e legalità della Regione Campania Mario Morcone, il presidente della Commissione consiliare ricerca Inail e neo assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato e il direttore del MANN Paolo Giulierini.

In allegato il programma dei tre giorni di manifestazione.