Partenope experience: visita esclusiva al castello

Se vi piacciono le fiabe e avete ancora voglia di crederci dovete venire assolutamente con noi !

Un magnifico castello medievale con grandi sale, arredi d’epoca e affreschi.

Camminando tra le stanze vi sembrerà di fare un viaggio nel tempo, in un luogo fiabesco e incantevole, fatto di cantastorie, duelli e famiglie nobiliari.

Il Castello Pignatelli Della Leonessa è un castello feudale e dimora della stessa dinastia da più di 7 secoli, abitata tutt’oggi dal duca Giovanni Pignatelli della Leonessa.

Visiterai diverse sale, con arredi ed affreschi del XVII e XVIII secolo. Dopo la visita squisito pranzo in altra dimora storica: il Palazzo Ducale.

PROGRAMMA:

Ore 09:30 Appuntamento con i partecipanti Piazza Medaglie d’Oro (Banca Cariparma)

Ore 09:45 Appuntamento con i partecipanti Via Galileo Ferraris (Hotel Ramada)

11:00 Arrivo a S. M. Valle Caudina e coffee break nel cortile di Palazzo Ducale Pignatelli

Ore 11:30 Visita guidata al Castello Pignatelli della Leonessa

Ore 13:00 pranzo presso il Palazzo Ducale Menù:

Aperitivo di benvenuto – Petit gâteau di patate con spuma di mortadella –

Risotto con zucca e crumble di prosciutto – Controfiletto di maialino dell’Azienda Agricola “Selva del Duca” all’uva – Patate in buccia alla contadina – Dessert – Acqua e vino (menù alternativo per i bambini)

Ore 16:00 rientro con bus turistico (arrivo previsto alle ore 17:00)

– Evento: Intramontabili Eleganze: Castello Pignatelli della leonessa

– Organizzatore: Ass. Culturale Partenope Experience, Organizzazione Tecnica AGENZIA DI VIAGGIO CIAO RAGAZZI

– maggiori informazioni sull’evento https://fb.me/e/2MheVp7bF

– L’evento si terrà a S.Martino Valle Caudina , Castello Pignatelli della Leonessa e Palazzo Ducale Pignatelli

– L’evento si terrà domenica 7 novembre 2021, visita esclusiva

I- NFO E PRENOTAZIONI Tel. 3663191005 ‐ partenopexperience@gmail.com

– QUOTA EVENTO (adulti) € 55,00 – (bambini) € 31,00 Comprende: Bus turistico A/R – Coffee Break – Visita al Castello – Radioguida – Pranzo

