Devozioni Festival parte la II edizione

20 – 24 ottobre 2021 Torre Annunziata

Itinerari religiosi e popolari per la Madonna della Neve

Torna la rassegna dedicata alla religiosità popolare in occasione dei festeggiamenti per la celebrazione della Madonna della Neve, santa patrona di Torre Annunziata: organizzato dal Comune stesso, con il contributo della Città Metropolitana di Napoli, il “Devozioni Festival” si svolgerà dal 20 al 24 ottobre sotto l’ideazione e la direzione artistica di Gigi Di Luca.

Esaltare il connubio tra arte e tradizione, di cui è così pregna la nostra terra, questa, la cifra distintiva di “Devozioni”. Si tratta di un progetto che, attraverso i percorsi di fede, mira alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio storico e della specificità di Torre Annunziata. Il format nasce nel 2018 e nella forma itinerante che gli è peculiare mostra tutta l’ambizione di rappresentare il Sud con le sue radicate tipicità.

Il programma in questione si snoda tra musica, teatro, laboratori artistici e percorsi turistico-culturali: in particolare, tre sono gli attesi concerti in cartellone (quello di mercoledì 20 alla Basilica della Madonna della Neve con Fiorenza Calogero, Marcello Vitale e Carmine Terracciano; il live di Enzo Gragnaniello previsto per sabato 23 ottobre al Molo Crocelle; e, a chiusura del festival, domenica 24 sempre al Molo Crocelle, il concerto di Mimmo Maglionico e Pietrarsa, con ospiti Fausta Vetere, Patrizio Trampetti e Marcello Colasurdo). Non mancheranno, dunque, visite guidate e, soprattutto, spettacoli teatrali (sei in totale): si spazierà da “Fuoco”, show circense con effetti pirotecnici (giovedì 21 in Villa Comunale) a cura della Compagnia dei Folli, fino a “Sottosopra” di e con Gea Martire (domenica 24 a Palazzo Criscuolo), passando per “La Conversione di un Cavallo, 23 Tableaux Vivants dall’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio” della Compagnia Ludovica Rambelli Teatro (giovedì 21 alla Chiesa del Carmine) e per “Stanze d’Identità Teatrale”, spettacolo itinerante tra le stanze del museo, diretto da Gigi Di Luca (sabato 23 ottobre a Palazzo Criscuolo).

“‘Devozioni’ rappresenta per la città il giusto mix di tradizione, cultura e folklore che in un momento di emergenza sanitaria diventa una proposta necessaria per dare impulso alla ripartenza della vita sociale, culturale e religiosa. E come ogni anno si rinnova il comune voto di fede e di speranza nella intercessione della nostra Maria Santissima della Neve.” Vincenzo Ascione, Sindaco del Comune di Torre Annunziata.

“Quindici appuntamenti collegati da un’unica idea tematica, la devozione: devozione per le passioni, devozione per la vita, la stessa che ci spinge a migliorare se stessi e il proprio rapporto con gli altri. Insomma, uno slancio vitale quantomai necessario dopo la chiusura a cui ci ha obbligati la terribile pandemia da Covid-19. Ecco perché ‘Devozioni’ vuole essere un contenitore dove a trovare spazio sono innanzitutto le riflessioni, riflessioni sull’uomo e sulla sua identità collettiva.” Gigi Di Luca, Direttore artistico.

Ingressi disponibili su www.eventbrite.it oppure sul luogo dell’evento fino ad esaurimento posti.

Prenotazioni per visite guidate e laboratori per bambini: info@labazzarra.com/ 3299126146

“Devozioni Festival” è su Facebook e Instagram

PROGRAMMA “DEVOZIONI FESTIVAL 2021”

Mercoledì 20 ottobre

Ore 19.00

Basilica Madonna della Neve e centro storico

Visita guidata a cura di Archeoclub

Ore 20.30

DonnaMadonna

Concerto con Fiorenza Calogero, Marcello Vitale, Carmine Terracciano

Giovedì 21 Ottobre

Ore 10.00

Liceo Pitagora Benedetto Croce

I Testimoni della Devozione

Incontro riservato agli studenti sull’impegno e la passione verso l’uomo e la sua vita

Introduce: Benito Capossela; modera: Salvatore Perillo; intervengono: Sindaco Vincenzo Ascione, Assessore Pubblica Istruzione Anna Vitiello, Gigi Di Luca, Salvatore Melluso, Domenico Fatigati, Vincenzo Sbrizzi, Don Franco Esposito.

Ore 18.30

Visita guidata al museo dell’Identità a cura di Archeoclub

Ore 20.00

Chiesa del Carmine

Compagnia Ludovica Rambelli Teatro

La Conversione di un Cavallo

23 Tableaux Vivants dall’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio

Ore 21.30

Villa Comunale

Compagnia dei Folli

“Fuoco”

Spettacolo con trampoli, fuochi ed effetti pirotecnici

Venerdì 22 ottobre

Ore 16.00

Palazzo Criscuolo

L’arte non metterla da parte

Laboratorio di percussioni etniche a cura di Francesco Manna

Ore 20.30

Chiesa Immacolata Concezione

Per Amor Suo

Spettacolo Teatrale compagnia Hirondelle

Sabato 23 ottobre

0re 16.00

Palazzo Criscuolo

L’arte non metterla da parte

Laboratorio di Guarrattelle a cura di Bruno Leone

ore 18.00 – 19.00 – 20.00

Stanze d’Identità Teatrale

Spettacolo teatrale itinerante nelle stanze del museo a cura di Gigi Di Luca

Con: Elisabetta D’Acunzo, Rodolfo Medina, Roberta Misticone, Lisa Imperatore, Alessandro D’Auria, Veronica Bottigliero, Rosalia Terrana, Tessy Akiado Igiba, Skaramacay Dance Company.

Ore 21.00

Molo Crocelle

Concerto di Enzo Gragnaniello

Domenica 24 ottobre

Ore 10.00

Visita guidata agli Scavi di Oplonti a cura di Archeoclub

Ore 10.30

Palazzo Criscuolo

L’arte della Devozione

Estemporanea collettiva a cura dell’istituto DE Chirico

Bodypainting Weronique Art

Ore 11

Villa comunale

Nel mezzo del Teatrin di nostra Vita

Pulcinella nell’Inferno, Purgatorio e Paradiso delle guarattelle

di e con Bruno Leone, musiche dal vivo Gianluca Fusco

Ore 19.00

Palazzo Criscuolo

Sottosopra

Di e con Gea Martire

Musiche originali eseguite da Valerio Virzo

Ore 21.00

Molo Crocelle

Concerto di Mimmo Maglionico e Pietrarsa

ospiti Fausta Vetere, Patrizio Trampetti, Marcello Colasurdo.