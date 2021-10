XI EDIZIONE “VENEZIA A NAPOLI. IL CINEMA ESTESO” | 19-24 OTTOBRE 2021

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Viaggio nel cinema dal mondo: da oltre 10 Paesi arrivano 30 opere e più di 40 ospiti

In sala film e incontri dalla 78. Mostra del Cinema di Venezia

Apertura con Qui rido io di Mario Martone

il regista ospite al Cinema Astra martedì 19 ottobre – ore 21

Tra i protagonisti, Audrey Diwan e Anamaria Vartolomei per il Leone d’Oro a Venezia La Scelta di Anne -L’événement in anteprima a Napoli,

Ekaterina Selenkina, Kaltrina Krasniqi, Monica Stan, Elisa Fuksas, Massimiliano Gallo, Marina Confalone, Maurizio de Giovanni e tanti altri

Cinema Astra, Via Mezzocannone 109 – Napoli

Eventi anche all’Institut Français Napoli, Cinema Vittoria di Aversa, Magic Vision di Casalnuovo, Casa del Popolo di Ponticelli, Cinema La Perla di Bagnoli e Teatro Ricciardi di Capua

Programma completo in allegato e su www.veneziaanapoli.it

Napoli, 11 ottobre 2021 – Un viaggio nel cinema dal mondo. Da oltre 10 Paesi arrivano 30 opere e più di 40 ospiti tra registi, attori e personalità della cultura per l’undicesima edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna cinematografica ideata e diretta da Antonella Di Nocera, che accoglie per 6 giorni, da martedì 19 a domenica 24 ottobre 2021, le nuove narrazioni provenienti dalla 78. Mostra del Cinema di Venezia. Al centro del programma: cinematografie da Francia, Spagna, Russia, Bolivia, Romania, Siria, Ucraina, Lituania, Taiwan e altri Paesi con i loro inediti orizzonti, una particolare attenzione allo sguardo delle autrici e ai temi al femminile, titoli indipendenti per superare i limiti della distribuzione ordinaria e incontri esclusivi capaci di oltrepassare confini geografici e culturali. Sono 7 le sale cinematografiche che ospitano le proiezioni e gli incontri. Quartier generale il Cinema Astra nel centro storico di Napoli (Via Mezzocannone, 109) con eventi anche all’Institut Français Napoli, Cinema Vittoria di Aversa, Magic Vision di Casalnuovo, Casa del Popolo di Ponticelli, Cinema La Perla di Bagnoli e Teatro Ricciardi di Capua.

La manifestazione è organizzata da Parallelo 41 Produzioni con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania, in collaborazione con 78. Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Institut Français Napoli, Goethe-Institut, Cervantes, Confucio.

Martedì 19 giornata di apertura a partire dalle ore 15 con 4 film al cinema Astra. Inaugurazione ufficiale alle ore 19 con i saluti del Prof. Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e di Rosanna Romano, Direttore generale per le Politiche culturali e il Turismo della Regione Campania, segue la proiezione del film They Carry Death, ospiti i registi spagnoli Helena Girón e Samuel M. Delgado, introduce il film Anna Masecchia. Evento speciale con Mario Martone alle ore 21 con la proiezione di Qui rido io. Il regista presenta il film con la direttrice della manifestazione.

Tra i protagonisti della sei giorni di cinema, la regista Audrey Diwan e l’attrice Anamaria Vartolomei che portano in anteprima a Napoli il film vincitore del Leone d’Oro a Venezia La Scelta di Anne -L’événement (domenica 24 ottobre ore 21, Cinema Astra), introducono Antonella Di Nocera e il Console Generale di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers.

Attese in città le vincitrici del concorso “Autrici Under 40”, Premio per giovani talenti al femminile, istituito quest’anno per la prima volta al Lido da “Venezia a Napoli” e dedicato alla regista prematuramente scomparsa Valentina Pedicini. Mercoledì 20 saranno consegnati i premi per miglior regia ex equo alla russa Ekaterina Selenkina per Detours e alla kosovara Kaltrina Krasniqi per Vera Dreams of the Sea, venerdì 22 il premio per la migliore sceneggiatura alla rumena Monica Stan per il film Imaculat (Leone del Futuro a Venezia) alla presenza della famiglia Pedicini.

Tra gli altri ospiti con molte opere premiate e in anteprima: Eric Gravel con À plein temps (Miglior Regia Orizzonti), Elisa Fuksas con la direttrice delle Giornate degli Autori Gaia Furrer per il suo documentario Senza fine sulla vita di Ornella Vanoni, gli attori Massimiliano Gallo e Marina Confalone con lo scrittore e sceneggiatore Maurizio de Giovanni per il film Il silenzio grande di Alessandro Gassmann, Stefano Sardo con Una relazione, Maddalena Stornaiuolo autrice del cortometraggio Coriandoli, Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman registi di Californie, Chiara Marotta e Loris Giuseppe Nese per il cortometraggio Il turno, Andrea Segre per Welcome Venice, Ameer Fakher Eldin con il film Al Garib (Premio Edipo Re), Ciro De Caro regista di Giulia, Gianluca Matarrese e il suo La dernière séance, Matteo Tortone con Mother Lode, Daniele De Michele e il documentario Naviganti, Chiara Caterina autrice di L’incanto e Catherine McGilvray per Fellini e l’ombra.

Ad arricchire il programma, la visione di titoli in esclusiva per “Venezia a Napoli”, occasione unica per vedere opere di valore, premiate a Venezia, non distribuite in sala, come El gran movimiento di Kiro Russo (Premio Speciale della Giuria Orizzonti) e Pilgrims di Laurynas Bareisa (Premio Orizzonti per il Miglior Film).

“Il cinema in sala come evento di condivisione – dichiara Antonella Di Nocera – è da sempre la caratteristica di questa rassegna e di altri momenti dedicati alla settima arte curati da Parallelo 41, ma ricominciare dopo l’edizione on line del 2020 ha un sapore straordinario. Quando siamo rientrati al Cinema Astra, dopo quasi due anni, erano ancora intatti i manifesti dell’edizione 2019. È stato come aprire uno scrigno che emanava magia. Si sentivano le voci diffuse del pubblico in sala, i passi degli spettatori nella hall, le musiche dei titoli di coda che restano nel cuore all’uscita della sala. A tutto questo vogliamo ritornare e far si che ci sia un luogo dedicato alla cultura del cinema a Napoli. Questa rassegna nel suo senso esteso è l’auspicio per la cultura che si diffonde e si sedimenta con una forza dal centro alle periferie e viceversa”.

“Venezia a Napoli. Il cinema esteso” è a cura di Parallelo 41 Produzioni con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania, in collaborazione con 78. Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Coinor, Institut Français Napoli, Goethe-Institut Napoli, Instituto Cervantes Napoli, Istituto Confucio Napoli, MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Arci Movie, Giornate degli autori Venice Days, Settimana internazionale della critica di Venezia, Cinema Vittoria, Cinema Modernissimo, Mobydick, Pigrecoemme, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.

www.veneziaanapoli.it

Ufficio stampa “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”

Simona Martino – +39 3351313281 – simonamartino2009@gmail.com

Sarah Manocchio – +39 3402352415 – sarahmanocchio1@gmail.com

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI

ON LINE sul sito www.azzurroservice.net

– Biglietto singolo € 4 (inclusa prenotazione del posto)

– Abbonamento € 25 euro (per i film all’Astra e all’Istituto Francese)

– Accrediti gratuiti studenti (per i film all’Astra e all’Istituto Francese /esclusi mart.19 ore 21 e dom. 24 ore 21)

NB – I prezzi non includono diritti d’agenzia e prevendita. La prenotazione del posto è obbligatoria per tutti

PRESSO TUTTE LE SALE

Biglietti per singole proiezioni € 4 (apertura botteghino 30 min. prima degli spettacoli)

L’ingresso è consentito solo con esibizione di green pass valido

Infoline: veneziaanapoli@gmail.com / prenotazionip41@gmail.com

