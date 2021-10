Outlet Zone e Centro Ester, binomio vincente: il brand di Ciro Vacca al fianco della società rossoblù

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Outlet Zone e Centro Ester insieme per la stagione in corso. Il brand di Ciro Vacca sarà al fianco del presidente Pasquale Corvino e della polisportiva di Napoli Est per cominciare a scrivere insieme nuove pagine importanti fra sport e sociale.

Outlet Zone è uno Store abbigliamento con sede a Ponticelli e San Sebastiano al Vesuvio. Lo store di Ponticelli vanta 300 mq con parcheggio riservato. Ubicato in zona facilmente raggiungibile grazie autostradali e strade statali, facile arrivare da qualsiasi posto della Campania. L’attività, nata ormai da 10 anni, è dedicata alla moda maschile, femminile e ai bambini. E’ possibile trovare abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori delle migliori marche In esposizione oltre 10.000 capi in esposizione a stagione con sconti dal 50% al 70% tutto l’anno. Una ulteriore card è stata ideata proprio per tutti gli utenti del Centro Ester che saranno ulteriormente coccolati con un 10% di riduzione sul costo finale.

“Sono davvero contento -spiega Ciro Vacca- di aver messo su una sinergia con una struttura che è una vera e propria istituzione della zona. I miei genitori mi ci portavano per qualsiasi motivo: sport, visite mediche ma anche per seguire le tante attività che nel corso degli anni lo hanno caratterizzato. Oggi è guidato da un imprenditore di successo come Pasquale Corvino che grazie alla sua lungimiranza centrerà risultati importanti”.

