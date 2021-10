Manfredi nuovo Sindaco di Napoli. Gianni Lepre: “Auguri al nuovo primo cittadino; la speranza collettiva è che la città risorga”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il nuovo sindaco di Napoli è Gaetano Manfredi, ex ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica ed ex Rettore della gloriosa Università Federico II. Un voto quasi ‘bulgaro’ nonostante il forte astensionismo che ha visto votare meno della metà degli aventi diritto. “Un sincero in bocca al lupo al nuovo primo cittadino di Napoli – commenta a freddo Gianni Lepre, presidente del Club delle Eccellenze del Made in Italy, Segretario generale di OroItaly, opinionista economico del Tg2 e notista dell’agenzia di stampa Italpress – un risultato netto che lascia ben sperare sull’autonomia di governo del nuovo sindaco”. Il prof. Lepre poi continuato: “All’indomani dell’affermazione elettorale dell’ex ministro ,espressione della coalizione PD – M5S, mi preme ricordare che Napoli sta vivendo una stagione di declino inarrestabile che nemmeno l’alta percentuale di invasione turistica è riuscita a frenare”.

“Fa bene Manfredi a ricordare che Napoli non è la città della pizza e del Mandolino, ed io aggiungo che non è nemmeno la città di Pulcinella e del tirare a campare; Napoli è la città, nel bene e nel male, più bella e più famosa del pianeta e per questo va promossa, salvaguardata e soprattutto guidata senza se, senza ma”.

Il noto economista, ha poi sottolineato: “ la ricetta è semplice e Gaetano Manfredi la conosce molto bene: Promozione della risorsa mare, delle eccellenze culturali enogastronomiche e dell’artigianato locale, vanto assoluto del Made in Italy mediante l’istituzione del Polo artistico culturale che parta dal triangolo Borgo Orefici – Piazza Mercato – San Gregorio Armeno, la grande e secolare tradizione d’eccellenza partenopea. Una sinergia diretta con i poli museali ed artistici, altro vanto della nostra città, mettendo a disposizione del turismo di massa la possibilità di percorsi guidati alla scoperta reale e propositiva di Napoli, e non certo quello che siamo costretti a vedere oggi, con masse di turisti completamente allo sbando”.

Il prof. Lepre, volto popolare al Tg2 Italia, ha poi concluso: “Mi auguro che il nuovo sindaco tenga presente questi miei consigli, anche perché sono anni che ne parlo, ma poi non se ne è fatto mai nulla, preferendo tenere la città in preda al disfunzionamento cronico, perché magari più conveniente alla propaganda politicamente rispetto all’agire per migliorare i meccanismi partendo dalla mobilità urbana, ad oggi esageratamente deficitaria, fino al mercato del lavoro che a Napoli e nel Mezzogiorno d’Italia resta in una fase preistorica rispetto al resto del Paese. Al sindaco Manfredi i miei migliori auguri con la speranza che Napoli risorga”.

