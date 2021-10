IL LEONE D’ORO LA SCELTA DI ANNE – L’ÉVÉNEMENT IN ANTEPRIMA A “VENEZIA A NAPOLI. IL CINEMA ESTESO”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

AL CINEMA ASTRA IL FILM VINCITORE DELLA 78. MOSTRA DI VENEZIA

CON LA REGISTA AUDREY DIWAN E LA PROTAGONISTA ANAMARIA VARTOLOMEI

DOMENICA 24 OTTOBRE ORE 21

XI EDIZIONE “VENEZIA A NAPOLI. IL CINEMA ESTESO” DAL 19 AL 24 OTTOBRE 2021

Il programma completo sarà diffuso nei prossimi giorni

Napoli, 6 ottobre 2021 – La Scelta di Anne – L’événement, il film vincitore del Leone d’Oro alla 78. Mostra di Venezia, arriva in anteprima a Napoli domenica 24 ottobre al Cinema Astra (Via Mezzocannone, 109) alle ore 21 in esclusiva per il pubblico di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso” (XI Edizione), la rassegna cinematografica ideata e diretta da Antonella Di Nocera che dal 19 al 24 ottobre 2021 propone la visione di film selezionati dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e incontri con gli autori. A presentare il film, per la prima volta dopo Venezia, la regista e sceneggiatrice francese Audrey Diwan e la protagonista, la ventiduenne franco-rumena Anamaria Vartolomei, che hanno portato al Lido un’opera coraggiosa sull’aborto clandestino nella Francia degli anni ’60, tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Annie Ernaux. Un film duro e potente, storico e attuale, che difende un diritto fondamentale delle donne ancora negato in molti paesi del mondo. La Scelta di Anne – L’événement è la storia di Anne, una brillante studentessa con un promettente futuro davanti a sé. Quando resta incinta e vede svanire la possibilità di portare a termine i propri studi decide di agire, anche se deve affrontare la vergogna e il dolore per seguire la sua strada.

È un evento speciale per la manifestazione curata da Parallelo 41 Produzioni, simbolo di un impegno che la cooperativa napoletana porta avanti dal 2002 per valorizzare giovani talenti, temi al femminile e contenuti indipendenti nella produzione e promozione del cinema. L’anteprima di La Scelta di Anne – L’événement è organizzata con Europictures di Lucy De Crescenzo, la società di distribuzione e produzione napoletana che ha intuito il potenziale del film e lo distribuirà nelle sale italiane dal 4 novembre.

La manifestazione “Venezia a Napoli. Il cinema esteso” è a cura di Parallelo 41 Produzioni con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania, in collaborazione con 78. Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Università degli studi di Napoli “Federico II”, Institut Français Napoli, Goethe-Institut Napoli, Instituto Cervantes Napoli, Istituto Confucio Napoli, MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Arci Movie, Giornate degli autori Venice Days, Settimana internazionale della critica di Venezia, Mobydick, Pigrecoemme, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.

www.veneziaanapoli.it

