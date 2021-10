Centro Ester Basket, la stagione entra nel vivo con il Memorial Luigi Nappo 2021

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Fine settimana di grandi manovre in casa Centro Ester. La settimana di conclude con l’edizione 2021 del Memorial dedicato a Luigi Nappo, amatissimo custode della polisportiva di Barra. La squadra rossoblù allenata da coach Massimo Massaro sarà impegnata in finale contro lo Sporting Portici dopo aver superato nel primo turno una avversaria di categoria superiore, la Kouros Napoli che partecipa al campionato di serie C Silver.

“Le ambizioni non mancano –spiega il presidente Pasquale Corvino- abbiamo dato la massima attenzione a questo settore. Entusiasmo ed esperienza non mancano, sicuramente raccoglieremo i risultati che ci attendiamo”.

Il precampionato si conclude con un impegno atteso. “Siamo molto ambiziosi, di certo la squadra darà sempre il massimo per divertire i nostri sostenitori” spiega il Responsabile del settore Basket del Centro Ester Agostino Romano che aggiunge: “Il settore si è rinforzato non solo sotto l’aspetto sportivo ma anche sotto quello dirigenziale. Fabio Frasca e Marco Brancato si sono aggiunti al gruppo che già operava all’interno della nostra struttura”.

Il Memorial “Luigi Nappo” con Portici 2000, Cava Basket e la già citata Kouros Napoli è un delizioso antipasto di quanto avverrà dal 10 ottobre in poi. In quella data comincia la Coppa Campania mentre il giorno 17 ottobre parte il campionato. Tutte le gare ovviamente saranno giocate seguendo il protocollo per la sicurezza sanitaria.

L’appuntamento con la fase finale del Memorial “Luigi Nappo” è per domenica sera. Alle ore 18 è in programma la finale per il terzo posto fra Cava Basket e Kouros Napoli, a seguire la finalissima che designerà il vincitore fra Portici e Centro Ester.

Commenti

commenti