ARABPOP, DA NAPOLI UNA NUOVA RIVISTA SUL MONDO ARABO CONTEMPORANEO

Oltre 140 pagine a colori di inediti letterari, articoli, recensioni, illustrazioni, fotografie, playlist musicali e graphic novel. Include uno speciale dedicato alla città di Beirut con testi e immagini pubblicati per la prima volta in italiano.

Uscirà in tutte le librerie il 29 settembre il primo numero di Arabpop. Rivista di arti e letterature arabe contemporanee, dedicato al tema della metamorfosi. La rivista, edita dalla casa editrice napoletana Tamu, nasce a partire dall’esperienza dell’omonimo libro, pubblicato nel 2020 da Mimesis, su impulso della redazione composta da Chiara Comito, Fernanda Fischione, Anna Gabai, Silvia Moresi e Olga Solombrino, studiose, ricercatrici e traduttrici che si occupano da anni di cultura dei paesi arabi contemporanei. Direttore responsabile è Christian Elia, giornalista, fondatore e direttore di Q Code Mag.

Il primo numero è dedicato al tema della metamorfosi, intesa come trasformazione nel senso più ampio e trasversale possibile: cambiamento ed evoluzione di sensibilità artistiche, rivoluzioni e involuzioni politiche, ma anche mutazioni letterarie, ibridazioni musicali, corpi e identità cangianti. In Arabpop trovano spazio lavori originali di artisti, artiste, scrittrici e scrittori arabi, ma anche longform, interviste, traduzioni e alcune rubriche fisse: la playlist a tema, una sezione dedicata al fumetto, una dedicata alle recensioni e, infine, una raccolta di brevi segnalazioni di libri, film e produzioni musicali scelti dalla redazione.

Tra gli autori che hanno partecipato al primo numero: Sinan Antoon e Youssef Rakha, due dei più importanti scrittori arabi viventi; la poetessa palestinese Carol Sansour e il romanziere marocchino Mohammed S. Hjiouij, tradotti per la prima volta in italiano; gli artisti libanesi Lena Merhej e JAD, capostipite del fumetto libanese contemporaneo; le giovani e brillanti illustratrici Lilia Benbelaïd e Adra Kandil, quest’ultima autrice della copertina.

Pubblicando Arabpop, Tamu Edizioni prosegue il suo lavoro teso a connettere il proprio radicamento geografico a Napoli con esperienze culturali e sociali della sponda sud del Mediterraneo. Obiettivo condiviso con la redazione è quello di restituire uno sguardo diverso sulle società arabe, troppo spesso giudicate da chi vive nel mondo occidentale come esotiche, arcaiche e incapaci di cambiare.

