Skolimowski ospite al Napoli Film Festival

Retrospettiva e incontro col pubblico per il maestro polacco che presenta in anteprima italiana il suo film “11 minuti”

Il maestro polacco Jerzy Skolimowski incontrerà con il pubblico napoletano sabato 25 settembre, alle ore 11,30 nell’ambito della 22esima edizione del Napoli Film Festival, diretto da Mario Violini in collaborazione con Giuseppe Borrone.

Al Leone d’Oro alla carriera nel 2016 verrà dedicata una retrospettiva di tre film “Il vergine”, Orso d’oro a Berlino nel 1967 (25 settembre ore 14,30), “Essential killing” (26 settembre ore 16,30) e l’inedito “11 minuti” (25 settembre ore 18,30).

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2015, il thriller “11 minuti” è caratterizzato da un’inattesa concatenazione di eventi che pone fine a molti destini. I personaggi vivono in un mondo insicuro dove da un momento all’altro potrebbe capitare qualsiasi cosa. Si tratta di un marito geloso che perde la testa, l’attrice sexy che l’ha sposato, un viscido regista di Hollywood, un incauto corriere della droga, una giovane donna disorientata, un ex galeotto venditore di hot dog, uno studente travagliato con una missione misteriosa, un lavavetri di grattacieli che si prende una pausa di troppo, un ex disegnatore di identikit per la polizia, una frenetica squadra di paramedici e un gruppo di suore affamate.

L’evento di chiusura del Napoli Film Festival 2021 è il programma domenica 26 settembre con premiazioni alle 18 e a seguire la proiezione in anteprima del film “Sous les étoiles de Paris (Sotto le stelle di Parigi)” di Claude Drexella e alle 20,30 del documentario “Spin Time – Che fatica la democrazia” presentato dall’autrice Sabina Guzzanti, su un palazzo occupato che si è trasformato in un incredibile esperimento sociale e culturale.

Per informazioni, prenotazioni biglietti e programma completo www.napolifilmfestival.com oppure è possibile inviare una email a info@napolifilmfestival.com.

Organizzato nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto al Covid, il Napoli Film Festival è realizzato in partnership con Institut Français, Istituto Polacco in Roma, Grand Hotel Parker’s, Open Art – Creative Graphic Design School, Venezia a Napoli – il cinema esteso 2021 e con il patrocinio di Eunic Naples, Instituto Cervantes Nápoles, Goethe Institut, Consolato Onorario della Repubblica di Polonia – Regione Campania.

