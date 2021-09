Progetto Alpha@center, inaugurati ad Afragola due campi di calcetto nella giornata di giovedì 23 settembre

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il project manager Luigi D’Antò: <<É solo il primo passo. Per noi contano le persone, poi tutto il resto. Siamo fieri del percorso fatto fino ad ora>>

Nella serata di giovedì 23 settembre, ad Afragola nell’area antistante l’ex motorizzazione civile, sono stati inaugurati due campi di calcetto nell’ambito del progetto Alpha@center.

Solo il primo passo, di un progetto ad ampio raggio che prevede la costruzione ed il completamento di quella che di fatto sarà una vera e propria cittadella dello sport, fiore all’occhiello per l’intera città.

All’inaugurazione di giovedì, hanno preso parte numerosi autorità, politiche e rappresentanti di fondazioni, nazionali ed internazionali, che hanno seguito da vicino il progetto fin dalla sua fase embrionale.

Presenti all’inaugurazione, tra gli altri, Carlo Borgomeo presidente di Fondazione con il Sud e Vincenzo Spadafora, ex ministro dello sport che ha seguito da vicino la nascita e lo sviluppo del progetto e che ha contribuito in maniera fattiva al finanziamento dello stesso.

Presenti tra gli altri, anche la preside dell’istituto Europa Unita di Afragola, Angela Sodano; Luca Marciani, della fondazione Grimaldi; Domenico Di Maso, imprenditore afragolese e rappresentante di Costr.A.Me; Stephan Scholz, della Support International e.V. e il presidente della fondazione milanese Stabat.

Il taglio del nastro, seguito dalla proiezione di un video che ha raccontato i momenti più importanti di sviluppo del progetto, ha dato ufficialmente il via alla bella giornata vissuta ad Afragola, seguita dalla benedizione dei campetti di calcio a 5 e di calcio a 7 da parte di padre Guglielmo Trillard, della odv Punto Cuore, presente sul territorio afragolese e che opera in più di 50 paesi nel mondo.

<<Ringrazio il buon Dio per tutto ciò – ha dichiarato padre Guglielmo – Senza di lui, nulla sarebbe stato possibile. Ringrazio i genitori dei bambini che ci danno fiducia ogni giorno e tutti coloro che si sono spesi e si spendono tutti i giorni>>.

Soddisfazione è stata espressa anche da Luigi D’Antò, project manager del progetto.

<<Oggi è solo il primo passo – ha dichiarato l’avvocato afragolese – Ciò che lega tutti noi che ci spendiamo fattivamente ogni giorno per questo progetto, è l’amicizia, che è alla base di tutto. Siamo amici, prima di tutto. Sono contento ed emozionato per questo passo importante. Il primo di altri che seguiranno da qui al futuro prossimo, che prevederà la costruzione di un campo di calcio ad undici ed uno da tennis, senza dimenticare il completamento delle strutture che ospiteranno le aule didattiche e di studio>>.

Anche Carlo Borgomeo, visibilmente emozionato, ha sottolineato un aspetto importante.

<<Il mio mestiere è quello di finanziare progetti che meritino di essere finanziati. Questo progetto, però, va oltre. Qui ci hanno creduto tutti, fin dall’inizio, soprattutto la gente del posto che si è spesa fin da subito per la buona riuscita dello stesso. Afragola ed il quartiere Salicelle, meritano tanto ed io sono contento nel mio piccolo di aver dato una mano alla realizzazione di tutto cio>>.

Vincenzo Spadafora, ex ministro dello sport e deputato, ha sottolineato invece il proprio legame con il territorio.

<<Sono figlio di questa terra, ragion per cui essere qui è motivo di immenso orgoglio e grande soddisfazione – ha sottolineato Spadafora – . Il rione Salicelle è un polmone fondamentale della città di Afragola e merita tanta attenzione. E lo dico da politico, in primis. Non possiamo ricordarci di queste zone solo nel periodo di campagna elettorale. Ci tengo a fare un plauso a tutti coloro i quali hanno contribuito e stanno contribuendo alla realizzazione di questo progetto. Loro – ha concluso Spadafora – assieme ai ragazzi, sono i veri eroi>>.

Visibilmente emozionata, Angela Sodano, preside dell’istituto Europa Unita, si è così espressa.

<<Quando Luigi D’Antò e padre Guglielmo, assieme ad altri ragazzi, vennero ad illustrarmi il progetto, rimasi colpita dalla loro voglia di fare e di aiutare i bambini e la gente del posto. Come insegnante e preside, non posso che essere vicina a loro ed a quello che fanno ogni giorno. Sono di importante aiuto al mondo della scuola e sono convinta che la nostra collaborazione, possa intensificarsi sempre più nei giorni a venire>>.

La giornata inaugurale, che ha visto anche l’esibizione canora e musicale di artisti del posto, si è conclusa con una piccola sorpresa per i ragazzi che frequentano la scuola calcio Rosario Vittoria.

Grazie infatti alla volontà di Claudio Grillo, ex sindaco di Afragola, sono state presentate le nuove divise ufficiali per la prossima stagione calcistica, griffate Nike.

Un altro motivo di vanto ed orgoglio per i volontari ed i responsabili del progetto Alpha@center, vero punto di riferimento assieme all’odv Punto Cuore per la gente di Afragola.

