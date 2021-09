0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

1°ottobre 2021 ore 10.30 ex plesso scolastico Lancia – Piazza Santa Maria

Quarto, 23 settembre 2021 – La Cooperativa Sociale “L’Orsa Maggiore”, ente capofila del progetto Legami Nutrienti, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo contrasto alla povertà educativa minorile, in partenariato con il Comune di Quarto – Assessorato alle Politiche Sociali -, l’Associazione ‘La Forza delle idee’ e l’Associazione ‘Terra Libera’, promuove la realizzazione di un murales lungo la parete dell’ex plesso scolastico ‘Lancia’ in Piazza Santa Maria – via De Falco per sostenere la Giornata Europea delle Fondazioni prevista per il 1°ottobre 2021, data in cui verrà svelata l’opera.

La Giornata Europea delle Fondazioni a cui hanno aderito Con i Bambini e la Fondazione Con il Sud – organizzata in Italia da Acri – è un’iniziativa promossa dal network europeo delle associazioni nazionali di fondazioni con l’obiettivo di rendere riconoscibile a livello comunitario il ruolo e l’operato delle Fondazioni che, insieme al mondo del volontariato e del Terzo settore, concorrono ad alimentare e innovare il welfare e la cultura in tutta Europa.

In Italia sarà celebrata con l’evento Non sono un Murales – Segni di Comunità, diffuso in oltre 100 città d’Italia, tra cui il Comune di Quarto, che vedrà coinvolte le diverse comunità nella stencil art ossia la messa in opera di graffiti ottenuti attraverso una maschera monografica (stencil) sulla quale viene generalmente spruzzata vernice spray.

“La Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore – afferma il presidente Angelica Viola – insieme con il Comune di Quarto, l’Associazione La Forza delle idee e l’Associazione Terra Libera, alcuni dei partners del progetto Legami Nutrienti, ha voluto fortemente aderire a questa iniziativa per manifestare al territorio il proprio impegno e quello dei suoi preziosi partners a tutela dei bambini e delle famiglie vulnerabili, dei giovani e della comunità tutta, di cui già si fa carico con il progetto Legami Nutrienti”.

Il disegno, realizzato dal giovane urban artist pistoiese Lorenzo di Bari, raffigura un adulto che allaccia le scarpe a un bambino, il quale, con lo zaino sulle spalle, fissa lo spettatore con l’espressione di chi sta partendo per un viaggio e guarda al futuro carico di aspettative.

L’immagine rappresenta in maniera efficace un gesto semplice e riconoscibile a tutti: un’azione di supporto da parte di una persona “adulta” e autonoma – la comunità – nei confronti di un bambino – un soggetto che sta crescendo e che inizia un nuovo percorso.

Accompagnare i più piccoli che crescono è la mission delle Fondazioni e dei promotori dell’evento sul territorio di Quarto che, insieme agli operatori e alle famiglie stesse, realizzeranno concretamente il murales.

L’opera verrà scoperta il giorno 1 Ottobre alle ore 10.30 in Piazza Santa Maria – via De Falco (ex plesso scolastico Lancia”) dal Sindaco del Comune di Quarto, dott. Antonio Sabino, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali, dott.ssa Angela di Francesco, della coordinatrice del progetto Legami Nutrienti, dott.ssa Tonia Mellone, del Presidente dell’Associazione ‘La Forza delle idee’, Silvia Prato, e del Presidente dell’Associazione ‘Terra Libera’ Giovanni Sabbatino.

IL PROGETTO LEGAMI NUTRIENTI – selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo contrasto alla povertà educativa minorile

LeNu poggia sulla centralità dei legami positivi per prevenire la povertà educativa, intesa come fragilità, che se non contrastata adeguatamente rischia di trasformarsi in disagio conclamato e permanente. Il progetto risponde ai bisogni dai primi mille giorni di vita fino ai 10 anni connessi alle condizioni di vulnerabilità personale, familiare e sociale che interferiscono con un buon percorso di crescita offrendo ad essi una risposta integrata pubblico/privato in termini di sostegno, accompagnamento e mutuo aiuto.

Le ATTIVITA’ sono generalmente improntate alla: 1. prossimità, attraverso le Dimissioni Ospedaliere Accompagnate, l’Home Visiting, i Gruppi Mamme a Domicilio; 2. alla relazionalità attraverso gli Spazi Relazionali, il Sostegno ai figli con i genitori in area penale minorile, i Programmi di Accompagnamento ai Legami, le Consulenze Psicologiche. Trasversali alle azioni sopra elencate sono le ANTENNE ossia punti di ascolto e intercettazione del disagio in luoghi significativi come le scuole e gli ospedali, partner del progetto, e le attività di formazione rivolte agli operatori pubblici e privati coinvolti nel progetto.

ENTE PROMOTORE – COOPERATIVA SOCIALE “L’ORSA MAGGIORE”

Nasce a Napoli nel 1995, composta prevalentemente da donne, con la finalità di contribuire alla costruzione di una società migliore, accogliente e solidale, attraverso la promozione dei diritti e la realizzazione di servizi alle persone vulnerabili e alle famiglie.

La sua mission è: Con le bambine ed i bambini, con i giovani, con le donne per una società più giusta ed inclusiva. Venticinque anni di esperienza hanno consentito ai soci e a tutti gli operatori di crescere con le persone, contribuire al ben-essere della comunità, implementare i servizi. L’impegno nel territorio, la formazione continua e il lavoro di rete segnano trasversalmente la presenza dell’Orsa Maggiore che ha permesso a tanti giovani talenti di maturare scelte di vita e professionali orientate al bene comune. L’approccio di genere e l’impegno per la legalità caratterizzano prioritariamente la sua azione.

I PARTNER

Associazione di volontariato ‘Terra Libera’ Quarto

Nasce dieci anni fa dall’esperienza pluriennale di attività volte alla prevenzione, la sensibilizzazione, la cura e la riabilitazione della persona con problemi di dipendenze (alcol, droghe, gioco d’azzardo, ecc.) attraverso una metodologia basata sul principio dell’auto-mutuo-aiuto, incentrata sulla partecipazione e sulla responsabilizzazione delle famiglie.

L’Approccio Ecologico Sociale è la cornice entro la quale si applica il metodo Hudolin che stabilisce la centralità del suo agire nella dimensione antropologico-spirituale (o socio-culturale), intesa come lettura multidimensionale dell’essere umano, nella sua complessità e nella sua rete inesauribile di relazioni. Ed è proprio questa dinamicità che ha portato negli ultimi anni ad ampliare la mission dell’Associazione che, oggi offre al territorio diversi spazi di crescita, di consapevolezza e di cittadinanza attiva in un’ottica di sostenibilità sociale e ambientale.

Associazione di volontariato “La Forza delle idee” – Pozzuoli

Nasce nel 2016 dalla voglia di alcuni giovani, anche professionisti, di voler cambiare il territorio flegreo investendo sulla cultura e sulle nuove generazioni.

Alcuni dei progetti significativi dell’Associazione hanno come mission la sensibilizzazione su tematiche importanti come il femminicidio, il bullismo e la legalità.

Da poco La Forza delle idee ha avviato gratuitamente nelle scuole del territorio di Quarto e di Pozzuoli incontri sulla robotica per potenziare e migliorare le condizioni dei bambini con disabilità, mentre già da qualche tempo gestisce, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Quarto, lo sportello ascolto “Unite”.

L’obiettivo del prossimo futuro è attivare una biblioteca umana itinerante per abbattere i pregiudizi e i preconcetti.

