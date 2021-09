Godard restaurato in anteprima al Napoli Film Festival

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Proiezione domani alle 20,30 in collaborazione con la Cineteca di Bologna

A sessant’anni dall’uscita nei cinema, il Napoli Film Festival, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, proietta venerdì 24 settembre alle ore 20,30 in anteprima la versione restaurata in 4K del capolavoro – manifesto della Nouvelle Vague, “A bout de Souffle” di Jean Luc Godard, con il compianto Jean Paul Belmondo e Jean Seberg.

Nel pomeriggio alle ore 18,30 l’anteprima assoluta del documentario “Terra viva” diretto da Nilo Sciarrone, una storia on the road con Luigi Libra, in giro per la Campania, alla ricerca dell’ispirazione per il nuovo album omonimo.

Tra gli ospiti più attesi della ventiduesima edizione del festival, diretta da Mario Violini in collaborazione con Giuseppe Borrone, il maestro polacco Jerzy Skolimowski, a cui viene dedicata una retrospettiva di tre film: “Il vergine”, Orso d’oro a Berlino nel 1967 (25 settembre ore 14,30), “Essential killing” (26 settembre ore 16,30) e l’inedito “11 minuti” (25 settembre ore 18,30). Il grande regista polacco racconterà la sua idea di cinema, in un incontro con il pubblico napoletano in programma sabato 25 settembre, alle ore 11,30.

Evento di chiusura domenica 26 settembre con premiazioni alle 18 e a seguire la proiezione in anteprima del film “Sous les étoiles de Paris (Sotto le stelle di Parigi)” di Claude Drexella e alle 20,30 del documentario “Spin Time – Che fatica la democrazia” presentato dall’autrice Sabina Guzzanti, su un palazzo occupato che si è trasformato in un incredibile esperimento sociale e culturale.

Per informazioni, prenotazioni biglietti e programma completo www.napolifilmfestival.com oppure è possibile inviare una email a info@napolifilmfestival.com.

Organizzato nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto al Covid, il Napoli Film Festival è realizzato in partnership con Institut Français, Istituto Polacco in Roma, Grand Hotel Parker’s, Open Art – Creative Graphic Design School, Venezia a Napoli – il cinema esteso 2021 e con il patrocinio di Eunic Naples, Instituto Cervantes Nápoles, Goethe Institut, Consolato Onorario della Repubblica di Polonia – Regione Campania.

