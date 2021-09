Palma Campania. Premio “CortiCulturalClassic 2021”: sabato la serata finale e la premiazione

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Dopo tre giorni di proiezioni pubbliche dei corti arrivati in finale, sabato 25 settembre 2021 presso il cortile del Palazzo Comunale di Palma Campania alle ore 19,30 ci sarà la serata conclusiva del Premio “CortiCulturalClassic 2021”, ovvero l’assegnazione dei rispettivi premi ad ogni singola categoria in gara. Il festival è a cura dell’Associazione Napoli Cultural Classic e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palma Campania, retto da Elvira Franzese, con la collaborazione delle associazioni culturali del territorio e degli studenti di cinematografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il tutto con la direzione artistica dell’attore, autore e regista Massimo Andrei. La regia tecnica è di Lorenzo Maffia.

Il tema indicato (ma non esclusivo) per questa edizione era sulle abitudini alimentari, per cui un’attenzione nella cernita dei materiali è stata data alle opere che avessero all’interno scene o dialoghi o segni che si riferivano al cibo. Nell’intenzione degli organizzatori c’è stata una volontà di prediligere il rapporto tra cinema e cibo. La serata sarà presentata dall’attrice Sarah Maestri accompagnata dagli attori Carlo Caracciolo, Adriano Falivene, Antimo Casertano, Orazio Caputo, Luca Riemma, Marco Ciotti, Manuele Morgese, Danilo Arena, Mario Claudio Cesario, Danilo Arena e con i musicisti Giovanni Block ed Eduarda Iscaro e con la partecipazione straordinaria di Andrea Sannino. Durante la serata sarà assegnato ad uno dei cortometraggi in gara il premio speciale Vincenzo Russo, patriota natìo di Palma Campania e il premio montaggio.

“Con questo ed altri eventi, il Comune di Palma Campania può diventare un polo culturale per giovani autori cinematografici da tutto il mondo: è questo il nostro obiettivo”, spiegano il sindaco Nello Donnarumma e l’assessore alla cultura Elvira Franzese.

Di seguito elencate le categorie con i corti selezionati per le terne finali dalle quali saranno decretati i vincitori:

Migliore attore protagonista:

DEATHMATE – Rocco Fasano L’ITALIA CHIAMO’ – Alessandro Haber HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI – Luigi Fedele MOTHER – Oltjon Bilaj

Migliore attrice protagonista:

NINNAÒ – Donatella Finochiaro – Angela Fontana DOROTHY NON DEVE MORIRE – Milena Vukotic HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI – Cecilia Dazzi Il PRIGIONIERO – Sabrina Impacciatore

Migliore attore non protagonista:

OLTRE I GIGANTI – Cristiano Mazzotta VEGETARIANI – Nicolò Galasso MOTHER – David White SERVI DI BICICLETTE – Andrea Venditti

Migliore attrice non protagonista:

E’ STATO SOLO UN CLICK – Carmen Giardina DOROTHY NON DEVE MORIRE – Serena Tondo MOTHER – Francesca Carrain

Migliore sceneggiatura:

NINNAÒ – Ernesto Censori, Cristiana Regini, Emiliano Ligas. HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI – Francesco Falaschi, Alessio Brizzi NO ES COMA – Alba Lozano MOTHER – Antonio Costa

Migliore fotografia:

OLTRE I GIGANTI – Eugenio Cinti Luciani NINNAÒ – Emilio Maria Costa WHERE THE LEAVES FALL – You Goulin

Migliore musica:

OLTRE I GIGANTI – Ralf Hildenbeutei NINNAÒ – Francesco Cara DOROTHY NON DEVE MORIRE – Pino Forresu L’ULTIMO WHISKY CON IL CAPPELLAIO MATTO – Flavio Cuccurullo

Migliore regia:

NINNAÒ – Ernesto Maria Censori HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI – Davide Amodeo MOTHER – Antonio Costa

Miglior costume:

OLTRE I GIGANTI – Silvia Morganti NINNAÒ – Lucia Carta DOROTHY NON DEVE MORIRE – Giulia Pagliarulo L’ULTIMO WHISKY CON IL CAPPELLAIO MATTO – Satyr Ma Production WHERE THE LEAVES FALL – Wang Qi

Miglior scenografia

L’ULTIMO WHISKY CON IL CAPPELLAIO MATTO – Nello Petrucci NINNAÒ – Giulia Carnevali LA GENTE DI NAPOLI –

Miglior cortometraggio:

MOTHER – regia Antonio Costa prodotto Antonio Tozzi HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI – regia Francesco Falaschi prodotto da

3 NINNAÒ – Ernesto Censori prodotto da Centro Sperimentale di Cinematografia

DOROTHY NON DEVE MORIRE – Andrea Simonetti prodotto da 10D FILM

