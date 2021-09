Elezioni, “La proposta repubblicana per Napoli”: convegno al Terminus del Pri

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“La proposta repubblicana per Napoli” è il titolo del convegno che il Pri ha organizzato per venerdì 24 settembre presso l’hotel Terminus in piazza Garibaldi a Napoli, con inizio alle 17. A discuterne saranno il segretario nazionale del Partito Repubblicano Italiano, Corrado De Rinaldis Saponaro e il segretario regionale del Pri, Salvatore Piro.

Con loro, anche Luigi Russo (segretario cittadino del Pri a Napoli) e Barbara Berardi, entrambi candidati al consiglio comunale di Napoli alle elezioni che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimo, nella lista “Manfredi Sindaco”.

Interverrà il candidato sindaco Gaetano Manfredi.

