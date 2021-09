(S)Punti per Napoli in vista delle elezioni amministrative: l’associazione Cleanap chiede un impegno alle candidate e ai candidati

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Napoli è in campagna elettorale. Cleanap è un’associazione di promozione sociale che da 10 anni fa politica attiva sul territorio cittadino, cura della città dal basso, in modo informale, ma con un approccio professionale, di competenza e di visione.

La nostra sfida è portare i temi della sostenibilità alla ribalta, nella vita quotidiana dei singoli e nella vita collettiva della città, collaborando e influenzando positivamente le amministrazioni.

“Siamo da sempre apartitici; ma politicamente (in senso etimologico), attivissimi! Siamo “animali politici” – per citare Aristotele – e in quanto tali “portati per natura a unirsi ai propri simili per formare delle comunità”. Condividiamo, perciò, con gli amministratori della cosa pubblica le nostre idee, le nostre competenze e il nostro tempo con l’intento di migliorare lo status quo. Abbiamo deciso di condividere queste idee come base per un patto che vogliamo sottoporre alle varie forze politiche che si aprono ai contributi della cittadinanza e delle esperienze civiche. Sono i nostri (s)punti per la città.”

1. L’innovazione sociale come metodo: i patti di cittadinanza

Gender Equality Matters Riduzione Rifiuti Verde Urbano Mobilità Sostenibile Comunità di prossimità

Abbiamo approfondito questi spunti durante lo scorso inverno attraverso dei webinar tematici con degli esperte per creare un dibattito sano, un confronto, uno spazio di condivisione e ascolto.

Oggi chiediamo un impegno ai 1200 candidati al Consiglio Comunale e alle Municipalità.

Se sei una candidata o un candidato alle prossime elezioni amministrative e vuoi prenderti l’impegno di portare avanti i temi della sostenibilità, della collaborazione e dell’innovazione sociale – se eletta o eletto – ti invitiamo a compilare questo breve questionario: https://forms.gle/zozqA29VZzRrbXHj8

Prendi spunto e abilita la città al cambiamento.

