Il Madre per le Giornate Europee del Patrimonio 2021_apertura straordinaria a 1 euro e progetti di didattica

Il Madre, museo d’arte contemporanea Donnaregina, aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio, iniziativa ideata nel 1991 dal Consiglio d’Europa con il sostegno della Commissione Europea per valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale condiviso.

Il tema scelto per l’edizione 2021 è “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”, una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini.

Sabato 25 e domenica 26 settembre, alle ore 11.30 e alle ore 17.00, il museo propone ai propri visitatori il progetto di didattica RAMO – Reimmaginare l’Arte, i Musei, gli Oggetti: quattro appuntamenti di “visite amplificate”, adatte a gruppi di tutte le età o famiglie, della durata di 1 ora. Ogni turno sarà accessibile ad un massimo di 20 persone, e sarà possibile partecipare gratuitamente (biglietto di ingresso al museo 8 euro escluse riduzioni e gratuità indicate sul sito) previa prenotazione obbligatoria attraverso la piattaforma Eventbrite (link: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-ramo-reimmaginare- larte-i-musei-gli-oggetti- 175214911517).

Sabato 25 settembre, inoltre, il Madre osserverà un’apertura straordinaria di tre ore, dalle ore 19.30 alle ore 22.30, con ultimo ingresso alle ore 22.00, durante la quale il costo del biglietto sarà di 1 euro.

Si ricorda ai visitatori che, in ottemperanza alle norme vigenti, l’accesso al museo è consentito solo previa esibizione del Green Pass, digitale o cartaceo, corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica. In mancanza del Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere al Museo.

Restano altresì in vigore le misure di sicurezza anti-Covid già attive come il contingentamento degli ingressi, la misurazione della temperatura all’ingresso, e l’obbligo di indossare la mascherina.

Per ulteriori informazioni: https://www.dgc.gov.it/web/

