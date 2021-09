DIRITTO AL SOCCORSO E SERVIZI SANITARI ESSENZIALI IN EPOCA COVID, LUNEDì WEBINAR FEDERCONSUMATORI SULLA SITUAZIONE CAMPANA

Sarà dedicato al diritto al soccorso e alle cure in fase pandemica il prossimo webinar, previsto per lunedì 13 settembre 2021 alle ore 18.00, organizzato da Federconsumatori Campania Napoli, dal titolo “Emergenza Urgenza e Servizio 118 in Campania”.

“L’iniziativa – spiega Carlo Spirito, consulente legale area sanità e salute di Federconsumatori Campania – nasce dall’esigenza di mettere a fuoco le condizioni della rete di emergenza in fase pandemica, tenuto conto che le organizzazioni della gestione pandemica da Piano Nazionale e regionale prevedeva di preservare i servizi essenziali, ivi incluso quello sanitario, e che l’ospedalita andava preservata tramite un’apposita preordinata organizzazione. Quindi è nostro interesse comprendere in che termini una regione che aveva già delle particolari deficienze strutturali è pronta ad affrontare un’eventuale ulteriore ondata pandemica preservando il servizio salvavita”.

Ne discuteranno tra gli altri Emilio Viafora, presidente Nazionale Federconsumatori; Giuseppe Galano, direttore Centrale Operativa 118 e rappresentante l’associazione sindacale AAROI-EMAC; Paolo Fierro, vicepresidente nazionale Medicina Democratica; Giuseppe Visone, delegato aziendale FP-CGIL Medici presso l’Ospedale Cardarelli. Previsto inoltre l’intervento di un rappresentante della Direzione Generale Tutela e Salute Regione Campania.

Per poter seguire il webinar sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook di Federconsumatori Campania all’indirizzo https://www.facebook.com/ federconsumatori. campanianapoli