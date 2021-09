Comunali, inaugurato comitato Napoli Libera: presente Lucia Fortini

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

In vista delle Amministrative del 3 e 4 ottobre, è stato inaugurato in via Goffredo Malaterra 3/5 a Napoli il comitato elettorale di Umberto Cosata, presenti Barra di “Napoli Libera” e Paola Boscato. La Barra, come noto, ha scelto di candidarsi l fianco di Gaetano Manfredi nella lista “Napoli Libera” per le prossime elezioni.

Alla cerimonia di inaugurazione del comitato è voluta esserci l’Assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili della Regione Campania Lucia Fortini.

“Con grande entusiasmo l’assessore Lucia Fortini ha inaugurato il nostro comitato nel cuore di Napoli.

Possiamo cambiare insieme questa città che tutti amiamo ma che tutti maltrattiamo. Insieme possiamo farcela”, ha commentato Francesca Barra.

“Si tratta di un appuntamento importante per la città e napoletani – ha sottolineato la Barra – adesso i cittadini potranno prendere parte al dibattito e cogliere l’occasione di informarsi sempre di più su chi siamo e perché vogliamo cambiare Napoli.

Siamo stati per troppo tempo abbandonati a noi stessi, nell’incuria di una amministrazione dalle politiche scellerate e prive di un programma serio e continuativo.

Conosco la macchina amministrativa e per questo ho deciso di scendere in campo: è la nostra occasione per affidare la città a persone competenti e che la amano”, ha chiosato la Barra.

