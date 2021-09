Domenica alla Domus Ars presentazione della candidata sindaco Rossella Solombrino

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Domenica prossima alle ore 10.30 presso la Domus Ars di Napoli, in via Santa Chiara 10, sarà presentata la candidata sindaco del Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale Rossella Solombrino, insieme a tutti gli altri candidati della lista per le elezioni al Consiglio comunale di Napoli.

Alla presentazione, introdotta dal referente regionale del Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale Giuseppe Ercolino e moderata dal referente provinciale Mauro Sasso del Verme, parteciperanno, tra gli altri, lo scrittore e giornalista Pino Aprile, presidente del Movimento Equità Territoriale, e l’eurodeputato Piernicola Piedicini, vicepresidente dello stesso Movimento.

