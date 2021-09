OGNA! TEATRO FILM FESTIVAL, AL VIA LA SECONDA EDIZIONE

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La serata di premiazione si terrà in diretta streaming sul profilo ufficiale Facebook il 28 settembre 2021

Al via la seconda edizione del Sogna! Teatro Film Festival. L’evento cinematografico e teatrale è organizzato dall’associazione culturale “L’Altro” ed è patrocinato dal Comune di Sant’Antonio Abate. Verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook il 28 settembre 2021 e verrà condotto da Emanuela Francini e da Salvatore Longobardi.

Lo spirito del festival lo si può evincere già dal nome che porta: il sogno. L’obiettivo è creare uno spazio dove far esibire i giovani artisti emergenti provenienti dalle varie province della Campania, facendoli così interfacciare con i professionisti della scena locale e nazionale che hanno aderito al concorso nella veste di giudici.

Gli organizzatori dell’evento hanno ritenuto opportuno evidenziare non solo il talento dei partecipanti locali ma anche i loro territori ed i luoghi in cui sono cresciuti. Proprio a tal proposito hanno deciso di lanciare il progetto “On the Road”. Si tratta di una serie di video che saranno mandati in onda durante la serata di premiazione e che successivamente verranno pubblicati sui canali social ufficiali della kermesse. Tali prodotti audiovisivi sono stati realizzati per rilanciare il valore storico ed artistico dei Comuni di Castellammare di Stabia, Gragnano, Santa Maria la Carità, Sant’Antonio Abate ed Angri.

Le opere finaliste sono state selezionate e valutate da due rispettive giurie tecniche composte da professionisti teatrali e della settima arte. Sono docenti, sceneggiatori, registi, costumisti ed organizzatori di eventi di terza pagina. Altri, ancora, sono attori che hanno interpretato ruoli importanti sia sui palchi teatrali sia sul piccolo e maxi schermo.

I giudici della sezione Cinema sono Gianni Parisi, Annalisa Ciaramella, Rosario Gallone, Vincenzo Esposito, Pietro De Silva, Mauro Manganiello e Nicola Castaldo. I giudici della sezione Teatro sono Antonella Morea, Sergio Celoro, Niko Mucci, Carmine Califano e Cristian Izzo.

I cortometraggi finalisti della sezione Cinema sono “Alters” per la regia di Artemisio Desiderio e Francesco Baiano, “Blanche” per la regia di Andrea Papalotti, “C’è di Mezzo il Mare” per la regia di Davide Angiuli, “Deathmate” per la regia di Luca Di Paolo, “Essere Diversi” per la regia di Francesco Musto, “Faceboom” per la regia di Massimo Fanelli, “Growing Up” per la regia di Steven Renso, “Per Tutta la Vita” per la regia di Gaetano Capuano e Giuseppe Ruotolo, “Pucundria” per la regia di Erica De Lisio e “Scenario” per la regia di Jay Ruggiano. Le esibizioni finaliste della sezione Teatro sono “Everyone Can Dream” per l’interpretazione di Marianna Desiderio e la scrittura di Francesco Vignola, “Mare salvo” per la scrittura di Giuseppe Piscino e l’interpretazione di Roberta Inglese, “Vado via, c’è troppa ipocrisia” per la scrittura e l’interpretazione di Simone Alfano ed Alberto Scannapieco ed infine “Nun è stat isse” per la scrittura di Gigi Laperuta e l’interpretazione di Nunzia Celardo.

Tutti gli spettatori e gli appassionati di cinema e teatro, inoltre, potranno far parte della giuria social. Per esprimere il loro voto per il premio Social dovranno semplicemente lasciare un like alle loro opere preferite sui profili ufficiali di Instagram e Facebook.

