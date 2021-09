L’immigrazione raccontata ai ragazzi

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il 9 settembre 2021 alle ore 19,00 nella Sala Italia del Castel Dell’Ovo si terrà una serata dedicata alla presentazione del progetto dell’A.P.S Euforika Napoli IMMIGRAZIONE: un fenomeno che oggi diventa emergenza ispirato dal libro di Luca Signorini IL DISCORSO DELLE MELE seguita dal concerto live_JAZZ_migr_ACTION con Luca Signorini violoncello, Bruno Persico pianoforte, Gianni Stocco basso elettrico ed Enrico Del Gaudio batteria.

La serata riunirà ospiti che hanno avuto un ruolo importante nella storia dell’immigrazione locale e italiana.

Condurrà l’incontro Ettore De Lorenzo giornalista TG3, che introdurrà Luca Signorini, docente del Conservatorio di Benevento e Primo Violoncello del Teatro S.Carlo di Napoli e Nino Daniele, filosofo, già Assessore alla Cultura del Comune di Napoli e Sindaco di Ercolano.

I due parleranno del libro di Signorini Il discorso delle mele e sarà illustrato nel dettaglio il progetto IMMIGRAZIONE: un fenomeno che oggi diventa emergenza che sarà realizzato tra ottobre e dicembre con 100 alunni della fascia d’età 12-16 anni. Enzo Salomone Attore leggerà una pagina del libro, un intenso scambio tra i protagonisti che contiene il messaggio per ne nuove generazioni.

L’incontro tra i ragazzi e gli esperti il Dr. Pietro Migliaccio (già Dirigente Medico di Nefrologia oggi Volontario in Africa ed a Lampedusa) e la Dr.ssa Federica Flocco (Giornalista pubblicista, Scrittrice) permetterà a ciascuno di aprire la mente in uno scambio di conoscenze e punti di vista diversi: l’acquisizione di vedute differenti e più versanti di conoscenza potrà attivare letture più ampie sul tema, stimolando aperture critiche verso la costruzione di un pensiero autonomo in grado di sviluppare capacità di tracciare i propri percorsi di vita e di adottare comportamenti etici e coerenti. Si mostrerà il migrante non come numero, che è il modo con il quale è stato interiorizzato nell’odierno immaginario collettivo, bensì quale appartenente a pieno titolo della comunità umana.

Momento centrale di questa prima parte dell’evento sarà la proiezione a cura del Dr. Pietro Migliaccio di un video inedito: uno struggente reportage girato durante le operazioni di salvataggio degli immigrati.

A conclusione della serata ci sarà il concerto live_JAZZ_migr_ACTION con i maestri Luca Signorini violoncello, Bruno Persico pianoforte, Gianni Stocco basso ed Enrico Del Gaudio batteria. Con la partecipazione straordinaria degli allievi Luca Stocco basso e Giancarlo Zucchi batteria.

Saranno presenti l’Assessore alla Scuola ed alla Cultura Dr.ssa Annamaria Palmieri, l’Assessore alle Politiche Sociali Dr.ssa Donatella Chiodo alcune Associazioni che si occupano dei migrant e molti Dirigenti Scolastici delle scuole partecipanti al progetto.,

Invitati il Direttore Scolastico Regionale Dr.ssa Luisa Franzese e l’Arcivescovo Metropolita di Napoli Mons. Domenico Battaglia.

Progetto dedicato alla memoria di Sagara Shehan

ingresso gratuito fino ad esaurimento posti: prenotazioni info@euforikanapoli.it

accesso con green pass

