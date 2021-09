“Il nodo di Odino”, presentazione nella libreria A&M Bookstore

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Venerdì 10 settembre alle ore 18,30 la presentazione della graphic novel ambientata nella Napoli della Belle Époque

Un pomeriggio da vivere respirando l’aria della Napoli della Belle Époque, magicamente rappresentata e scritta nel romanzo a fumetti “Il nodo di Odino”, primo lavoro della collana “Le Nuvole” di Edizioni Fioranna.

Appuntamento venerdì 10 settembre alle ore 18,30 presso la libreria “A&M Bookstore | Coffee and more” (via Duomo 93 a Napoli) per la presentazione della graphic novel con gli interventi dell’autrice Gemma Ammirati, del disegnatore Carmelo Zagaria e dello sceneggiatore Francesco D’Amore. Con la gradita partecipazione di Mario Punzo della Scuola Italiana di Comix e la professoressa di Lingua e Letteratura inglese Jocelyne Vincent. Dolci note di colore con la cosplayer Gloria Aveta che indosserà il costume della protagonista del fumetto.

“Il nodo di Odino”

Siamo all’epoca della Napoli della “Belle Époque”, in un clima culturale unico e contraddittorio in cui l’interesse profondo per la scienza, le arti e il progresso si incrocia con l’idealismo, la passione per il mistero, il soprannaturale e l’esoterismo più irrazionale.

In questo contesto si svolge la storia del duca Pasquale Del Pezzo, matematico, e della moglie Anne Charlotte Leffler, scrittrice svedese. Sullo sfondo la presenza del Nodo di Odino, simbolo persistente nella mitologia nordica e segno di legame indissolubile, inciso su un misterioso medaglione dai poteri oscuri. Questo oggetto, secondo la vicenda scritta da Gemma Ammirati e rappresentata grazie alle illustrazioni di Carmelo Zagaria e alla sceneggiatura di Francesco D’Amore, avrà conseguenze tragiche nella vita dei due personaggi.

