CARUSO. L’uomo oltre il mito. Da oggi aperta la call per artisti under 35

Online la call rivolta ad artisti under 35 per celebrare il tenore napoletano

Iscrizioni aperte fino a venerdì 15 ottobre 2021

www.madrenapoli.it

La Fondazione Donnaregina, ente in house della Regione Campania, è soggetto beneficiario di risorse di derivazione nazionale e comunitaria, ed in tale veste, nell’ambito delle azioni previste dal POC è soggetto organizzatore e gestore del progetto denominato “Azioni Culturali della Fondazione Donnaregina” – CUP G69J20002690006 – D.G.R. 584 del 16.12.2020 – Progetto finanziato con fondi POC 2014-2020 (Programma Operativo Complementare) Regione Campania – alla voce “Open museum – CIG:ZB032E5D72”.

Nell’ambito delle celebrazioni promosse dalla Regione Campania per il centenario della morte di Enrico Caruso (1873 – 1921), la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre invita, attraverso una call aperta ai giovani artisti under 35, italiani e stranieri, ad interpretare, attraverso qualsiasi media, la vita, l’arte e il lascito di un personaggio famoso in tutto il mondo, che ha contribuito a far conoscere il patrimonio musicale campano ed è riuscito a calarsi nella propria contemporaneità con lo sguardo rivolto al futuro.

L’opera vincitrice, selezionata da una giuria di alto profilo culturale e artistico, entrerà nella collezione permanente del Madre.

L’iniziativa CARUSO. L’uomo oltre il mito rientra nell’ambito delle azioni con cui il museo intende indurre una riflessione su figure di artisti trasversali e poliedrici cui le istituzioni rivolgono la loro attenzione in quanto simboli di continuità storica.

Sarà possibile presentare le proposte dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 6 settembre 2021, fino alle ore 12.00 di venerdì 15 ottobre 2021. Il bando e il format di partecipazione sono scaricabili dal sito www.madrenapoli.it

