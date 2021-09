Boom di contatti per la App “Io Giusy”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il film con protagonista la cantante Giusy Attanasio,

diretto da Nilo Sciarrone, che sarà visibile pure sull’App

Nel cast

Angelo Di Gennaro, Antonio Buonomo, Vincenzo Pirozzi, Gaetano Amato e Rosa Miranda

Nell’attesa di recarsi nelle sale cinematografiche per assistere alla proiezione del film “Io Giusy”, diretto dal regista Nilo Sciarrone con protagonista la cantante napoletana Giusy Attanasio, si registra il grande successo per l’App “Io Giusy”. Tantissimi fan, incuriositi, si sono collegati suo sito www.iogiusy.it e hanno scaricato quest’applicazione legata al primo film della cantante partenopea Giusy Attanasio. L’App dà la possibilità a chi non può, o non vuole andare al cinema, di vedere comodamente da casa il film in uscita ad ottobre nelle sale cinematografiche. Ma anche di poter vedere il trailer e, soprattutto, giocare rispondendo ai quiz sulla loro cantante del cuore per vincere gadget e premi, tra cui un aperitivo in compagnia di Giusy Attanasio. L’App, prodotta dalla “Ego Factory Srl” di Nilo Sciarrone, riscuote subito un primo grande successo grazie a questa alternativa forma di distribuzione cinematografica, in aggiunta a quella tradizionale dei cinema e streaming video come “Prime Video”. Ai fan non resta che aspettare l’uscita di questa pellicola che già sta facendo parlare molto di se. Nello staff si registra la presenza dell’ottimo direttore della fotografia Francesco Morra. Il cast del film vede, oltre la protagonista Giusy Attanasio, anche Angelo Di Gennaro, Antonio Buonomo, Vincenzo Pirozzi, Gaetano Amato, Rosa Miranda, Diego Sommaripa, Antonio Fiorillo, Adriano Fiorillo, Leonardo Di Costanzo, Federica Grimaldi, Ciro La Motta, Giuseppe Forte, Giuseppe De Martino e Noemi Rippa.

