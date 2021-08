Paestum – visita guidata dei templi greci e del museo

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’itinerario si svolgerà venerdì 10 settembre alle ore 11, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 8 settembre alle ore 23 Itinerario culturale a cura della guida turistica Erika Chiappinelli

Paestum per i romani, Poseidonia per i greci, ci sorprenderà con la maestosità dei suoi templi e con la ricchezza del corredo delle tombe, nel museo. Come venivano costruiti i templi, nell’antichità? Quali erano le raffigurazioni più frequenti sulle pareti delle tombe? Quale è il reale significato dell’affresco sulla Tomba del Tuffatore?

INFO E PRENOTAZIONI:

L’itinerario si svolgerà venerdì 10 settembre alle ore 11, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 8 settembre alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti. Durante il tour sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento, secondo le norme vigenti per prevenire il contagio da covid, e nel rispetto delle regole del parco archeologico. Sarà inoltre obbligatorio mostrare il proprio green pass, con i documenti di riconoscimento, all’accesso.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (tramite sms o wapp) oppure inviare una mail all’indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 15 euro a persona (biglietto di ingresso agli scavi e al museo escluso)

Appuntamento venerdì 10 settembre alle ore 11 all’ingresso del Parco Archeologico di Paestum

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Durata dell’evento: 2 ore circa

link dell’evento: https://www.facebook.com/events/380522363508678/?ref=newsfeed

Commenti

commenti