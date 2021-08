La napoletana Patrizia Valerio tra i concorrenti della IX edizione di “Bake off Italia”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’edizione di Bake Off Italia 2021 si tinge d’azzurro: tra i 20 concorrenti in gara, anche una napoletana.

L’amatissimo reality condotto da Benedetta Parodi torna su Real Time in chiaro in prima serata a partire dal 3 Settembre 2021, su Discovery Plus per gli abbonati dal 27 Agosto.

I 20 pasticcieri in gara si sfideranno nel corso di 14 puntate, sotto gli occhi vigili dei tre giudici: Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e Ernst Knam.

Il pubblico partenopeo avrà una motivazione in più per guardare l’edizione numero nove del seguitissimo programma di Real Time: tifare per la napoletana Patrizia Valerio. Casalinga, 67 anni, appassionata di lievitati, li definisce “una magia”. In casa ha creato una sorta di laboratorio artigianale per poter cucinare e proporre le sue creazioni. Adora la pasticceria tradizionale campana, alla quale ama anche portare qualche innovazione. Molto seguita sui social network, la concorrente napoletana di Bake Off 2021 ama dispensare ricette e consigli ai suoi tanti seguaci, oltre che mandarli in visibilio pubblicando le foto delle sue invitantissime creazioni.

Riuscirà Patrizia Valerio a portare all’ombra del Vesuvio il trofeo più ambito dai pasticcieri italiani?

Per scoprirlo non ci resta che attendere l’ultima puntata di Bake Off Italia, in programma il prossimo 4 dicembre.

