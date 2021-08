Gli SplendOri di Ercolano – scavi e antiquarium

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento mercoledì 20 agosto alle ore 16e30 all’ingresso del Parco Archeologico di Ercolano (in Corso Resina,187, Ercolano)

Itinerario culturale a cura della guida turistica Erika Chiappinelli

Ercolano, splendida località sul mare, viene improvvisamente distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La città, a soli 15 km di distanza dal cono, viene sepolta dal fango e dai materiali piroclastici, e riscoperta solo a partire dal 1738, quando vengono ritrovati, per caso, dei marmi appartenenti alle statue del teatro.

Vedremo le botteghe, le terme, i termopolium, e soprattutto le bellissime domus della città antica. Visiteremo, inoltre, l’antiquarium, dove sono conservati molti reperti originali dell’epoca precedente all’eruzione.

INFO E PRENOTAZIONI:

L’itinerario si svolgerà venerdì 20 agosto alle ore 16e30, prenotazione obbligatoria entro giovedì 19 agosto alle ore 13.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti. Durante il tour sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento, secondo le norme vigenti per prevenire il contagio da covid, e nel rispetto delle regole del parco archeologico. Sarà inoltre obbligatorio mostrare il green pass all’accesso.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (tramite sms o wapp) oppure inviare una mail all’indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 20 euro a persona (biglietto di ingresso agli scavi escluso). All’aumentare delle prenotazioni, diminuisce il prezzo del tour.

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli,guida turistica abilitata della Regione Campania.

Durata dell’evento: 2 ore e mezza

link dell’evento:https://fb.me/e/1JPQ4XvVf

link per acquistare i biglietti di ingresso agli scavi: https://www.ticketone.it/artist/scavi-ercolano/

