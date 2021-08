La Reggia di Caserta – Visita guidata degli Appartamenti Reali

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento lunedì 16 agosto alle 16e15 all’ingresso della Reggia di Caserta

Itinerario culturale a cura della guida turistica Erika Chiappinelli

Carlo di Borbone volle costruire una residenza reale più bella di quelle di Schönbrunn e di Versailles, e lo fece a Caserta, al sicuro da eventuali attacchi via mare.

Il complesso comprende gli Appartamenti Reali e il parco, con il bellissimo Giardino inglese.

Decidete in autonomia quanto tempo dedicare al parco, e poi venite con me a visitare gli Appartamenti Reali!

Scopriremo le abitudini dei re e delle regine che hanno caratterizzato la storia di Napoli. Sapete che il primo bidet è stato inventato proprio in epoca borbonica, ed è conservato all’interno della reggia? E conoscete la sedia volante, il prototipo dell’ascensore? Come si svolgeva la vita dei reali, come trascorrevano la giornata?

Non perdete l’occasione di visitare uno dei luoghi più affascinanti della Campania, dichiarato dall’UNESCO, sin dal 1997, Patrimonio dell’Umanità.

Durata del tour: due ore

Costo: 20 euro a persona, escluso biglietto di ingresso (se aumentano i partecipanti, diminuisce il costo)

Obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

I whisper, sanificati e con auricolari monouso, verranno forniti, inclusi nel prezzo, al superamento di 6 partecipanti, come da regolamento.

L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 16 agosto alle ore 13:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722.

Fornire nome, cognome e recapito telefonico.

link dell’evento: https://fb.me/e/1CysczPpX

link per acquistare i biglietti di ingresso alla Reggia di Caserta: https://www.ticketone.it/…/reggia-di-caserta-1818672/

