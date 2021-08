Gino Strada: il Festival del Cinema dei Diritti Umani piange la scomparsa di un eroe

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Il direttivo del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, i collaboratori, i partner storici e tutto lo staff della manifestazione si stringe attorno a Cecilia e alla famiglia Strada per la perdita di Gino, un amico del nostro Festival”.

“Abbiamo avuto il privilegio di avere Gino Strada come nostro ospite durante la X edizione del Festival. Ha incontrato con noi i detenuti della Casa Circondariale di Poggioreale e i cittadini di Forcella. Per noi che proviamo a promuovere la cultura della conoscenza dei diritti umani e dell’uguaglianza oltre ogni barriera, l’esempio di Gino Strada e l’attività di Emergency sono un faro guida, la dimostrazione di remare nella direzione giusta, nell’unica possibile”.

“Avremmo tantissimo da dire, ma il cuore colmo di dolore non ci dà la lucidità adatta. Con Gino Strada l’Italia e il mondo perdono un grande uomo, ma non devono perdere la speranza. Un altro futuro è possibile ed è per quello che da oggi ci batteremo con ancora più vigore per i diritti umani”.

Questa la nota stampa a firma del direttivo del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.

Credit Cesare Abbate

