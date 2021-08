Napoli Nord, Salvatore Onofaro nuovo vice coordinatore provinciale Lega

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Napoli, 11 agosto 2021 – Salvatore Onofaro è il nuovo vice coordinatore provinciale della Lega a Nord di Napoli.

Con Onofaro, presidente del Consiglio comunale e già sindaco di Qualiano, il partito di Salvini si consolida e radica sempre più nelle istituzioni provinciali in modo strutturato, ponendo basi solide per vincere la sfida elettorale che attende il territorio partenopeo il prossimo ottobre.

Tassello dopo tassello, la Lega sta mostrando il suo lato migliore per Napoli con un progetto politico ambizioso che mette al centro la città e che fa perno su tre leve strategiche di sviluppo: lavoro, sicurezza, legalità.

«Sono onorato per questa nomina. Ringrazio il coordinatore provinciale Napoli Nord, l’avvocato Francesco Pinto, e il segretario regionale, l’onorevole Valentino Grant, per la fiducia accordatami. Metterò tutto il mio impegno e tutte le mie energie per adempiere al meglio al ruolo che mi è stato affidato», ha dichiarato Salvatore Onofaro.

Commenti

commenti