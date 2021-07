Il Lungomare di Napoli, con Palazzo Reale e Chiaia

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Erika Chiappinelli Continuano gli itinerari culturali della guida turistica

L’itinerario si svolgerà sabato 31 luglio alle ore 10, prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 luglio alle ore 18.

Prenotazione obbligatoria, pochi posti disponibili.

Tour nella zona “monumentale” di Napoli: Piazza Municipio, via Toledo, piazza del Plebiscito e Galleria Umberto.

Visitiamo, poi, il palazzo Reale di Napoli, e le sue stanze dei reali. Ci dirigiamo, infine, verso via Chiaia, per raggiungere il lungomare. Sapete da cosa deriva il nome “Chiaia”? Scopriremo la storia di Piazza dei Martiri e della fontana con i leoni.

Da Piazza Vittoria, sul lungomare, fino al Castel dell’Ovo.

POSTI LIMITATI!

INFO E PRENOTAZIONI:

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all’indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 15 euro (biglietto di ingresso al palazzo Reale escluso)

costo del biglietto del palazzo Reale: intero 6 euro, ridotto 2 euro.

Appuntamento alle ore 10 all’ingresso della metro Toledo, in via Toledo

Obbligo di mascherina nei luoghi chiusi. Obbligo di distanziamento.



link dell’evento: Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.link dell’evento: https://fb.me/e/4tDfy0EKI

