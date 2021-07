Calt e solidarietà: successo per la 2ª edizione dello “Show del Cuore” a Pozzuoli

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Per muovere un altro passo verso obiettivi nobili, perché grazie alla solidarietà diventa possibile combattere e vincere dure battaglie. è così che l’associazione Calt (Centro Assistenza Lotta ai Tumori con sede centrale presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli) che da oltre 30 anni si occupa di sostenere chi è impegnato nella lotta al cancro e alla leucemia infantile, grazie alla figura dell’organizzatrice Flora Savio ha dato vita giovedì ad una 2ª edizione dello “Show del cuore” nella stupenda cornice dello Skyline Restaurant di Pozzuoli.

Il Calt si prende cura delle persone in difficoltà, grazie all’impegno di chi quotidianamente si spende e soprattutto alle grandi aziende, leader di settore a carattere nazionale e internazionale, che anche in questi tempi difficili non hanno fatto mai mancare il loro fondamentale sostegno: la Petrolcem (eccellenza nella produzione, rappresentanza e import export mondiale di cemento, presente nel mercato petrolifero da quattro generazioni), la Marican Construction 1 (eccellenza produttiva che ha portato un grande sviluppo nel Mezzogiorno, per il settore edile, nell’energia rinnovabile e nell’immobiliare), la WPR Service (per i lavori di ripristino condutture, fogne, gas e petroli senza scavi a cielo aperto, risorsa a vantaggio dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni), la RH Builder (per lavori pubblici, architettonici e di opere d’arte, stradali o monumentali), la Miroma Ceramiche (da 40 anni per la pronta consegna, vantando l’alta qualità in modo competitivo), la Union Gas e Luce (altamente specializzata nella vendita di gas metano ed energia elettrica), la Temi (capofila di un trentennale gruppo di eccellenza nei trasporti internazionali, nella distribuzione e nella logistica ed esclusivista del marchio Gls per Napoli e provincia). Grazie all’unione delle forze, sono stati garantiti quasi 600 nuovi interventi.

E allora ecco che la 2ª edizione dello “Show del cuore” per insignire queste aziende leader, di fama nazionale e internazionale, di un riconoscimento dall’alto valore etico e sociale da alcune delle cariche mediche presenti. Una serata, iniziata con gli ospiti attesi da due auto di lusso in vetrina della Vega Luxury, ripresa anche dalle telecamere di Tv Luna e Nano tv per le interviste agli ospiti prima dell’inizio della cena. Presenti cariche della medicina e testimonial del Calt, per una rete temporale che rispecchiasse gli oltre 30 anni di storia con professori, medici, primari e luminari al fianco dell’associazione sin dai suoi primi passi: i professori Cartenì, Panza, i dottori Pizza e Montella. Presenti anche cariche politiche come Veronica Biondo, vicesindaco di Santa Maria a Vico, attori, noti professionisti e imprenditori. In onda un promo con le testimonianze per ringraziare l’azione del Calt e che possa essere da sprono per continuare in questa nobile azione solidale. Poi una “asta silenziosa”: in palio un meraviglioso abito d’alta moda firmato dalla Impero Couture del dottor Luigi Auletta. Finale con la splendida torta della pasticceria Fabozzi a sugellare una serata da ricordare: uniti si può.

Commenti

commenti