Centro Ester, mercoledì la presentazione delle attività sociali e sportive per il 2021-2022

Entra nel vivo l’attività sociale del Centro Ester. L’istituzione del Social Team consentirà alla storica associazione del quartiere di Barra di avere un faro sempre acceso per monitorare quanto accade soprattutto fra le fasce più deboli della zona ad est di Napoli.

Le iniziative in campo sociale ed ovviamente sportive saranno al centro di un incontro in programma mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 12 ed ospitato dall’antisala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli.

Un incontro fortemente voluto anche dall’Amministrazione Comunale di Napoli che sarà presente con l’assessore al welfare Donatella Chiodo e con l’assessore allo sport Ciro Borriello che ben conoscono la realtà del territorio.

Per il Centro Ester saranno presenti il presidente Pasquale Corvino. L’imprenditore che da tre anni ha consentito la riapertura della struttura che è ritornata ad essere un punto di riferimento per l’intera città. La correlazione fra sport e sociale è affidata al coordinatore tecnico Pino Russo. L’approfondimento sull’aspetto sociale è a cura del responsabile del Social Team Vincenzo De Micco mentre il punto sul settore sportivo sarà affidato al direttore generale Salvio Russo.



