Akerusia danza è tra i protagonisti della Rassegna Oltre la linea 2021

Oltre la linea, la rassegna dedicata alla danza contemporanea, quest’anno si ripropone in una versione estiva. Attraverso l’espressione corporea e il dialogo tra differenti realtà culturali, Oltre la linea intende superare le modalità consuete di rappresentazione della creazione artistica., Per questo ogni spettacolo è il risultato di un confronto fra diverse compagnie. Tra queste, Akerusia Danza, compagnia e centro di danza per la formazione professionale, è presente con due diverse proposte: Funamboli e In_Canto. Gli spettacoli saranno proposti in differenti luoghi della Campania, in un calendario di eventi che si svilupperà fino al 29 luglio.

è una performance della durata di 20 minuti. Nasce da una residenza coreografica nel 2020, finalizzata alla realizzazione della coreografia, poi interrotta a causa della pandemia. Camminare sul filo, richiama per sua natura la ricerca dell’equilibrio in senso fisico. Questo era stato lo spunto da cui è partita la ricerca di Elena D’Aguanno. «Quando tutto è ritornato all’immobilità, l’idea del funambulo si è interiorizzata – spiega la coreografa Elena D’Aguanno –. Ho pensato a un danzatore che potesse incarnare la figura del funambolo: Fabrizio Varriale». Con lui in scena c’è Massimo Finelli, attore e drammaturgo. La performance, in quest’ultima versione e il risultato di una magica interazione di menti creative. «quando Elena mi propose di interpretare Funamboli – racconta Fabrizio Varriale – e non avevo idea di cosa avrei portato di me in questo lavoro. Mi disse che avremmo lavorato sul testo, e che sarei stato in scena con un attore. Andare, ma anche ritornare sul filo, in disequilibrio, era per me la metafora di quello che stavo vivendo. Ritrovare il contatto con la creazione, la scrittura corporea, la danza, è bello, imprevedibile e significativo».