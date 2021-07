ARZANO VOLLEY, LE GIOVANILI TUTTE IN CORSA PER LE FINALI NAZIONALI

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Prosegue la grande corsa dell’Arzano Volley alle prime posizioni del ranking nazionale dell’attività giovanile. Giorni frenetici per le ragazze dell’Under 15 che hanno già raggiunto la Calabria dove proseguono con le finali interregionali il percorso che culminerà con l’assegnazione dello scudetto di categoria in programma a fine mese a Palermo. Le giovani arzanesi affronteranno alle ore 16 l’Accademy We Condor Catania. Il giorno dopo è in calendario la sfida con il Volley Avolio, l’orario dipende dall’esito della sfida con Catania. Di mattina in caso di sconfitta, altrimenti nel primo pomeriggio sempre a Camigliatello Silano.

Ad Arzano intanto è di scena l’Under 19 femminile. Dopo l’agevole conquista del titolo regionale Under 19, le ragazze di Antonio Piscopo sono impegnate nelle fasi interregionali con il chiaro intento di strappare il passaporto verso la finale scudetto.

La fase interregionale prenderà il via domani alle ore 16.30 con la partita fra Livin Potenza e Arzano Volley. La squadra che uscirà sconfitta da questo incontro, scenderà in campo nella mattinata di domenica contro la Nuova Pallavolo Campobasso. Chiusura nel pomeriggio alle ore 16.30 con la sfida fra le molisane e la vincente del primo incontro.

Chi invece ha già questo pass in tasca sono quelle della categoria Under 17. Le campionesse regionali, guidate in panchina da coach Giuseppe Nica, hanno conosciuto le rivali da affrontare nel corso della fase a gironi della Finale Nazionale Under 17 Femminile che si terrà a Salsomaggiore Terme dal 16 al 18 Luglio 2021.

Ecco i raggruppamenti:

GIRONE A: Pro Patria Milano – Fusion Volley Team – Arzano Volley

GIRONE B: Imoco Volley – Scuola di Pallavolo Anderlini- Cuore di Mamma Cutrofiano

GIRONE C: Pontolliese – Asti – Volley Friends roma

GIRONE D: Valdarno – Casal de’Pazzi – Visette

Commenti

commenti