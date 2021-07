0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Un libro curato da Daniele Maffione racconta il movimento internazionale che approdò anche a Napoli



Quelle violenze contro i manifestanti, presentazione a Palazzo Venezia



giovedì 8 luglio 2021, alle 18

NAPOLI- A pochi giorni dal ventennale del G8 di Genova (domenica 22 luglio 2001), va in libreria “Da Seattle a Genova. Cronistoria della Rete No Global” a cura di Daniele Maffione. Il volume, realizzato con un progetto di crowdfunding e pubblicato dalla casa editrice Derive Approdi, sarà presentato a Napoli giovedì 8 luglio alle 18, nei giardini di palazzo Venezia (via Benedetto 19) grazie alla collaborazione con la libreria Ubik.

Il libro ripercorre il biennio di lotte che ha preceduto le manifestazioni di 20 anni fa, avvenute nel capoluogo ligure durante il vertice mondiale che aveva riunito i capi di governo dei paesi industrializzati e sfociate in gravi scontri tra polizia e manifestanti, con una vittima tra quest’ultimi, il giovane Carlo Giuliani.

Racconto, testimonianze e immagini s’intrecciano facendo emergere la complessa realtà di un’esperienza che trae origini dal popolo di Seatte che manifestò a Washington, nel dicembre 1999, durante la conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio contro la globalizzazione neoliberista.

In oltre 300 pagine, vengono ricostruite anche le quattro giornate napoletane contro il Global Forum, dal 15 al 17 marzo 2001, che anticiparono i fatti di Genova. La manifestazione dell’ultimo giorno è una ferita ancora aperta che ha lasciato una lunga traccia di violenza segnata dall’impatto tra le forze dell’ordine e le persone scese in piazza, tra cui numerose/i studentesse e studenti.

Oltre al curatore, ne parleranno giovedì il militante autonomo Mario Avoletto,un esponente del Centro Culturale “Handala Alì”, Monica Buonanno, esperta di politiche del lavoro e politiche sociali, il sacerdote Don Vitaliano Della Sala, Luciano Ferrara che fotografò quelle terribili scene di panico e abusi, Lucia Francesca Menna, assessora alle pari opportunità e ai diritti del Comune di Napoli; Angelica Romano, co-presidente dell’associazione di volontari Un ponte per…. Giovanni Russo Spena, politico e accademico italiano, dirigente nazionale di Rifondazione comunista. Il dibattito sarà coordinato da Donatella Gallone, direttrice de ilmondodisuk.

