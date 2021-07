È cominciata la Summer School “Edu. Co.” con i primi 64 bambini

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La Summer School “Edu. Co.” è partita il 5 luglio con i primi tre gruppi di bambini di età compresa tra 5 e 13 anni provenienti dagli istituti comprensivi “Sant’Agata 2” di Sant’Agata dei Goti e “Ilaria Alpi” di Montesarchio. Si tratta di 64 bambini, così suddivisi: 16 nel plesso della scuola di Tuoro Scigliato alla via San Silvestro a Sant’Agata dei Goti; 24 nel plesso della scuola primaria “Ilaria Alpi” nella frazione Varoni alla via Carrara a Montesarchio e, infine, 24 nel plesso della scuola media Ilaria Alpi a Pannarano.

Il programma giornaliero prevede attività finalizzate a facilitare gli apprendimenti con giochi di psicomotricità e giochi logico-matematici effettuati da esperti e momenti di gioco libero, giochi di gruppo e attività manipolative. Queste attività che si estendono dalle 8 e 30 del mattino alle 18 e 30 del pomeriggio sono scandite dai tempi della colazione, dalle 10 e 30 alle 11; del pranzo, dalle 13 alle ore 14; e dalla merenda, dalle 17 alle 17 e 30. Tante sono state le iscrizioni e a tutti sarà data la opportunità di frequentare anche per più settimane, soprattutto a quegli alunni che passano da un ciclo scolastico all’altro, ai quali sarà dedicato uno specifico percorso di preparazione al successivo anno scolastico.

L’iniziativa estiva, selezionata dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è il frutto della sinergia tra la cooperativa sociale “Nuovi Incontri”, presieduta da Maria Fanzo, la Fondazione Caporaso, l’Ambito sociale B3, gli istituti scolastici (l’I. C. “Enrico Fermi” di Montesarchio e l’I. C. “Ilaria Alpi” di Montesarchio, l’I. C. “Sant’Agata 2” di Sant’Agata dei Goti), e l’Università del Sannio quale ente valutatore. La Summer School “Edu. Co.” è destinata principalmente agli alunni degli istituti scolastici partner, ma potranno essere accolti anche i minori provenienti da altre realtà, opportunamente segnalati dal servizio sociale professionale di Ambito B2.

