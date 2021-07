Funivia del Faito, Fit Cisl: “Problematica risolta in meno di un’ora grazie soprattutto grazie alla bravura delle maestranze sul posto”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Abbiamo appresso dai dipendenti EAV e poi dai comunicati aziendali di un problema alla funivia del Faito.

Le nostre fonti parlano di difficoltà dovute alle rete elettrica con successivo blocco del circuito di sicurezza. Problematica risolta in meno di un’ora grazie soprattutto grazie alla bravura delle maestranze sul posto”, è quanto dichiara il Segretario Generale FIT-CISL Campania Alfonso Langella. “Immaginiamo lo spavento delle persone rimaste a bordo della funivia a cui va la nostra solidarietà. Speriamo che Eav finalmente investe in nuove tecnologie ovunque con particolare attenzione alla parte elettrica dove è carente e arretrata da anni, come si evince anche dagli ultimi episodi successi ai treni e su cui attendiamo ancora chiarezza. La professionalità del personale dipendente non può sempre sostituirsi all’arretratezza e cattivo lavoro svolto da aziende esterne negli ultimi 15 anni’, aggiunge. “Crediamo che la fortuna prima o poi ci possa abbandonare e non vogliamo più attendere continuando a sperare! Si deve riprogettare e internalizzare le attività evitando sperpero di denaro pubblico e incompetenza esterna di ditte che proseguono a fare danni senza nessun controllo da parte di Eav” conclude Langella.

